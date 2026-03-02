Swiss Learning Hub AG

SLH erweitert die time2learn Plattform mit time2learn My Skills

Mit time2learn My Skills erweitert die SLH ihre bewährte time2learn Plattform um ein zukunftsorientiertes Produkt, das Lernende über den Abschluss ihrer beruflichen Grundbildung hinaus begleitet. Ziel ist es, erworbene Kompetenzen nachhaltig sichtbar zu machen und den Übergang in die Arbeitswelt aktiv zu unterstützen.

Was ist time2learn My Skills?

time2learn My Skills ist ein kostenloses, persönliches, unabhängiges Skill-Portfolio für Lernende. Nach Abschluss der Lehre behalten die Nutzerinnen und Nutzer Zugriff auf ihre relevanten Ausbildungsdaten, dokumentierten Kompetenzen und Unterlagen. Die Datenübernahme aus time2learn erfolgt datenschutzkonform und ausschliesslich mit Einwilligung der Lernenden.

Die Plattform ermöglicht es, erworbene fachliche und überfachliche Kompetenzen strukturiert darzustellen, das eigene Profil weiterzuentwickeln und gezielt für Bewerbungen oder Weiterbildungen zu nutzen. Es sind zudem weitere Services verfügbar, die auf Wunsch des Anwenders genutzt werden können wie zum Beispiel individuell zugeschnittene Job-Angebote.

Damit leistet time2learn My Skills einen wichtigen Beitrag zum lebenslangen Lernen.

Hohe Nutzung und positives Feedback

Seit der Einführung wird time2learn My Skills rege genutzt. Das Feedback der Lernenden ist durchwegs positiv. Besonders geschätzt werden die langfristige Verfügbarkeit der eigenen Ausbildungsdaten sowie die Möglichkeit, das persönliche Kompetenzprofil individuell zu pflegen und weiter auszubauen.

Aufgrund dieser positiven Resonanz wird time2learn My Skills nun auch den Lernenden im SEPHIR-Umfeld zur Verfügung gestellt. Damit profitieren weitere Zielgruppen von den erweiterten Funktionen und dem nachhaltigen Ansatz der Plattform.

Kontinuierliche Weiterentwicklung

time2learn My Skills wird konsequent weiterentwickelt, um den sich verändernden Anforderungen von Lernenden und Arbeitsmarkt gerecht zu werden. Mit der aktuellen Version 1.2 wurde ein weiterer bedeutender Schritt in Richtung Professionalisierung und Nutzerfreundlichkeit umgesetzt.

Zentrales Element der Version 1.2 ist der neue CV-Editor. Auf Basis der im Profil hinterlegten Kompetenzen, Ausbildungsstationen und praktischen Erfahrungen generiert das System automatisch einen strukturierten Lebenslauf. Dieser kann individuell angepasst und wahlweise als Word-Dokument zur Weiterbearbeitung oder als direkt exportierbares PDF heruntergeladen werden. Damit reduziert sich der Aufwand für die Erstellung eines professionellen Lebenslaufs erheblich, während gleichzeitig die Qualität und Struktur der Darstellung sichergestellt wird.

Darüber hinaus wurden im Rahmen der Version 1.2 die Profilangaben erweitert. Neu können Nutzerinnen und Nutzer im Bereich „Über mich“ persönliche Stärken, Schwerpunkte und berufliche Zielsetzungen definieren. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, ein Profilbild zu hinterlegen, wodurch die professionelle Online-Präsenz weiter gestärkt wird.

Mit diesen Erweiterungen verbessert Version 1.2 nicht nur die Benutzerfreundlichkeit, sondern erhöht auch die Sichtbarkeit und Vergleichbarkeit von Kompetenzen. Die Plattform entwickelt sich damit zunehmend zu einem zentralen Instrument für die strukturierte Darstellung von Qualifikationen im Sinne des lebenslangen Lernens.

Ausblick

Auch künftig wird die Weiterentwicklung von time2learn My Skills konsequent an den Bedürfnissen der Lernenden ausgerichtet. Geplant sind zusätzliche Funktionen zur Optimierung der Profilpflege, zur weiteren Erhöhung der Sichtbarkeit von Kompetenzen sowie zur noch stärkeren Vernetzung mit der Arbeitswelt.

Mit time2learn My Skills stärkt die SLH ihr Engagement für nachhaltige Bildungsprozesse und schafft eine digitale Lösung, die Lernende langfristig auf ihrem beruflichen Weg begleitet.

Mehr Informationen zum Update finden Sie in den Releasenotes. Eine detaillierte Anleitung zur Nutzung der neuen Funktionen steht ebenfalls zur Verfügung.

Die Swiss Learning Hub AG ist ein EdTech Unternehmen für digitales Lernen. Von der Beratung bis zur Implementierung von cloudbasierten Komplettlösungen begleiten wir unsere Kunden und ihre Mitarbeiter in allen Belangen der digitalen Transformation. Mit den Produkten und Dienstleistungen der Swiss Learning Hub AG bieten wir eine umfassende Plattform, welche die berufliche Lernbiografie abdeckt – von der Erstausbildung über die betriebliche bis zur tertiären Bildung. Ihr Partner für zertifizierte Exzellenz in Qualität und Sicherheit – ISO 9001 und ISO 27001.

