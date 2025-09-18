VIER PFOTEN befreit Restaurantbärin Mici

VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz

Ljubljana/Zürich, 18. September 2025 – Die globale Tierschutzorganisation VIER PFOTEN wird Mitte November die 24-jährige slowenische Restaurantbärin Mici in ihren BÄRENWALD Müritz im deutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern bringen. Der Besitzer von Mici hat nach Jahren des Widerstands nun seine Zustimmung dafür gegeben. Auch für die Konfiszierung des letzten Bären in privater Gefangenschaft haben die slowenischen Behörden, nach jahrelangem Druck von VIER PFOTEN, endlich die gesetzliche Basis geschaffen: In Kürze wird die Privathaltung von Bären und anderen gefährlichen Wildtieren in Slowenien verboten.

«Wir freuen uns sehr, dass wir Mici nun endlich in unsere Obhut bekommen und ihr damit ein artgemässes Leben ermöglichen können. Sie musste über zwei Jahrzehnte in einem Käfig neben einem Restaurant in Žirovnica leben. Wir haben sie seit 2022 besucht und konnten immer wieder mit eigenen Augen sehen, wie gestresst die Bärin ist, da sie sich vor den neugierigen Blicken der Besuchenden nicht verstecken kann. Umso wichtiger ist es, dass sie in unserem BÄRENWALD Müritz schon bald die Möglichkeit haben wird, sich zurückzuziehen und zu erholen», sagt Magdalena Scherk-Trettin, Projektkoordinatorin für Wildtierrettungen bei VIER PFOTEN.

Tierärztlicher Besuch bei Mici verlief erfolgreich

Um Mici auf ihren bevorstehenden Transfer vorzubereiten, besuchte ein Team von VIER PFOTEN sie am 10. September im Restaurant Lovski dom Stol. Die 24-jährige Bärin wurde von Wildtierärztin Szilvia Kalogeropoulu von der Veterinärmedizinischen Universität Wien visuell untersucht und geimpft. Dabei wurde sie von der Wildtierärztin vor Ort für transportfähig befunden. Das Team im BÄRENWALD Müritz befindet sich schon in den Vorbereitungen für die Ankunft der Bärin im November.

Auch Bär Tim soll zeitnah von VIER PFOTEN gerettet werden

Seit 2022 setzt sich VIER PFOTEN für die letzten slowenischen Bären in Privathaltung ein, mehr als 100’000 Menschen haben die Petition der Tierschutzorganisation unterschrieben. Seitdem sind leider bereits zwei der ursprünglich fünf Tiere, die von VIER PFOTEN gerettet werden sollten, verstorben. Erst im Mai hatte VIER PFOTEN Bär Felix aus Slowenien gerettet und in den BÄRENWALD Arbesbach in Österreich gebracht. Nach Mici soll so schnell wie möglich noch der 22-jährige Bär Tim, der dann letzte slowenische Bär in Privathaltung, gerettet und nach Arbesbach gebracht werden. Derzeit lebt Tim in einem privaten Zoo, der jedoch keine gültige Lizenz hat und deshalb für Besuchende geschlossen ist.

Nach den jüngsten Änderungen des slowenischen Tierschutzgesetzes wird die private Haltung von Bären und anderen gefährlichen Wildtieren voraussichtlich bis Sommer 2026 vollständig verboten sein. VIER PFOTEN fordert Tims Besitzer dennoch nachdrücklich dazu auf, den Bären bereits jetzt der Tierschutzorganisation freiwillig zu übergeben, damit diese Tim schnellstmöglich in das Schutzzentrum in Arbesbach überführen kann.

BÄRENWALD Müritz

Mitten in der Natur im Herzen der Mecklenburgischen Seenplatte liegt seit dem Jahr 2006 Westeuropas grösstes Bärenschutzzentrum – der BÄRENWALD Müritz, ein Tierschutzprojekt von VIER PFOTEN. Derzeit leben dort neun Braunbären, die von VIER PFOTEN aus katastrophalen Haltungsbedingungen gerettet wurden. Auf dem 16 Hektar grossen Gelände in einem naturbelassenen Wald finden sie hier einen Lebensraum, der ihren natürlichen Bedürfnissen entspricht. Hier können sie ihr natürliches Verhalten wiederentdecken und einfach Bär sein. Die Tiere können sich jederzeit zurückziehen und nach Belieben Parkbesuchenden und Artgenossen aus dem Weg gehen. Viele der Bären haben erst hier zu ihrem natürlichen Verhalten zurückgefunden und sind nach ihrer Ankunft im BÄRENWALD zum ersten Mal in Winterruhe gegangen. Der BÄRENWALD Müritz dient in erster Linie dem Schutz der Bären, leistet aber zusätzlich einen wichtigen Beitrag zur Aufklärungs- und Bildungsarbeit von VIER PFOTEN.

Über VIER PFOTEN VIER PFOTEN ist die globale Tierschutzorganisation für Tiere unter direktem menschlichen Einfluss, die Missstände erkennt, Tiere in Not rettet und sie beschützt. Die 1988 von Heli Dungler und Freunden in Wien gegründete Organisation tritt für eine Welt ein, in der Menschen Tieren mit Respekt, Mitgefühl und Verständnis begegnen. Im Fokus ihrer nachhaltigen Kampagnen und Projekte stehen Streunerhunde und -katzen sowie Heim-, Nutz- und Wildtiere – wie Bären, Grosskatzen und Orang-Utans – aus nicht artgemässer Haltung sowie aus Katastrophen- und Konfliktzonen. Mit Büros in Australien, Belgien, Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Kosovo, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, Südafrika, Thailand, der Ukraine, den USA und Vietnam sowie Schutzzentren für notleidende Tiere in elf Ländern sorgt VIER PFOTEN für rasche Hilfe und langfristige Lösungen. In der Schweiz ist die Tierschutzstiftung ein Kooperationspartner vom Arosa Bärenland, dem ersten Bärenschutzzentrum, welches geretteten Bären aus schlechten Haltungsbedingungen ein artgemässes Zuhause gibt. www.vier-pfoten.ch

