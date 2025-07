Fortune Media (USA) Corporation

Fortune gibt die Fortune Global 500-Liste für 2025 bekannt

New York (ots/PRNewswire)

Walmart ist zum 12. Mal in Folge die Nr. 1

Die USA bleiben mit den meisten Unternehmen weiterhin vor Greater China an der Spitze

33 weibliche CEOs leiten Fortune Global 500-Unternehmen und stellen mit 6,6 % einen neuen Rekord auf

Die „Magnificent Seven" erzielten im vergangenen Jahr einen Rekordumsatz (2 Billionen USD) und einen Rekordgewinn (484 Mrd. USD)

Heute hat Fortune die Liste „2025 Fortune Global 500(™)" veröffentlicht, die maßgebliche Rangliste der weltweit größten Unternehmen nach Umsatz für das Geschäftsjahr 2024.

Walmart belegte zum zwölften Mal in Folge den ersten Platz auf der Fortune Global 500-Liste, gefolgt von Amazon, Chinas staatlichem Stromnetz, Saudi Aramco und China National Petroleum. Die Top 10 der Fortune Global 500-Unternehmen erzielten einen Jahresumsatz von über 370 Mrd. USD, insgesamt 4,7 Billionen USD.

Das maßgebliche Ranking von Fortune zur aktuellen Unternehmensweltordnung zeigte die dominierende Präsenz von US-Unternehmen (138). Die USA führen weiterhin vor Greater China (130 Unternehmen, drei weniger als im Vorjahr). Greater China umfasst Festlandchina, Hongkong, Macao und Taiwan. Unternehmen aus China (1) und den USA (8) stellen 9 der 10 profitabelsten Fortune Global 500-Unternehmen.

Der Finanzsektor dominiert weiterhin die Liste mit 121 Unternehmen an der Spitze, gefolgt von Energie (79), Kraftfahrzeuge und Teile (35), Technologie (34) und Gesundheitswesen (33). Zusammen machen diese Sektoren 60 % der Unternehmen auf der Liste aus und erzielen 66 % des Gesamtumsatzes.

Die „Magnificent Seven" erzielten im vergangenen Jahr einen Rekordumsatz (2 Billionen USD) und einen Rekordgewinn (484 Mrd. USD). Insgesamt erzielten Amazon (Nr. 2), Apple (Nr. 8), Alphabet (Nr. 13), Microsoft (Nr. 22), Meta Platforms (Nr. 41), Nvidia (Nr. 66) und Tesla (Nr. 106) einen Nettogewinn von 484 Mrd. USD.

DIE TOP 10 DER 2025 FORTUNE GLOBAL 500:

Walmart (USA) Amazon.com (USA) Staatliches Stromnetz (China) Saudi Aramco (Saudi-Arabien) China National Petroleum (China) Sinopec (China) UnitedHealth-Gruppe (USA) Apple (USA) CVS Health (USA) Berkshire Hathaway (USA)

Die Unternehmen auf der 2025 Fortune Global 500-Liste erzielten einen Rekordumsatz von insgesamt 41,7 Billionen USD (ein Anstieg von 1,8 % gegenüber dem Vorjahr) und beschäftigten weltweit 70,1 Millionen Menschen. Im Jahr 2024 verzeichneten diese Unternehmen außerdem ihr zweitprofitabelstes Jahr aller Zeiten und erzielten einen Gesamtumsatz von 2,98 Billionen USD, was einem Anstieg von 0,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Saudi Aramco (Nr. 4) führte erneut die Rangliste der profitabelsten Unternehmen an, erzielte einen Nettogewinn von 105 Mrd. USD und behauptete damit zum vierten Mal in Folge seine Position als profitabelstes Unternehmen der Liste.

Die Zahl der weiblichen CEOs in Fortune Global 500-Unternehmen erreichte mit 33 (6,6 %) einen neuen Rekordwert und stieg damit gegenüber dem Vorjahr um fünf. Zu den namhaften Führungskräften zählen Mary Barra von GM, die von Fortune als eine der mächtigsten Frauen des Jahres 2025 ausgezeichnet wurde, Gail K. Boudreaux von Elevance Health, Jane Fraser von Citigroup, Sarah M. London von Centene und Sandy Ran Xu von JD.com. Die USA liegen mit 16 Unternehmen, die von weiblichen CEOs geführt werden, an der Spitze, gefolgt von China mit fünf, Frankreich mit vier und Brasilien und Großbritannien mit jeweils zwei.

Die Fortune Global 500-Unternehmen haben ihren Sitz in 243 Städten in 36 Ländern und Territorien weltweit. Die fünf führenden Städte – Peking, Tokio, New York, Shanghai und London – sind Sitz von fast einem Viertel der Fortune Global 500-Unternehmen. London ist zum ersten Mal seit 2022 wieder in die Top Fünf aufgestiegen.

Neun Unternehmen wurden erstmals in die Fortune Global 500-Liste aufgenommen, darunter die QNB Group (Nr. 419), Lithia Motors (Nr. 434) und die ICICI Bank (Nr. 464).

Die vollständige Global 500-Liste erscheint in der August/September-Ausgabe des Fortune-Magazins und ist ab heute hier verfügbar. Der vollständige Datensatz kann hier erworben werden.

„Die Fortune Global 500 präsentieren jedes Jahr an einem Ort die faszinierenden Veränderungen und tektonischen Verschiebungen, die sich in der globalen Geschäftswelt vollziehen", sagte Anastasia Nyrkovskaya, CEO von Fortune. „Sie erzählt Geschichten über die Unternehmen, Produkte und Menschen, die unsere Welt voranbringen. Wir freuen uns, diese globale Liste, die nun bereits zum 36. Mal erscheint, mit einem Publikum zu teilen, das auf ihre Autorität und Glaubwürdigkeit vertraut."

In ihrem Vorwort zur Ausgabe August/September 2025 schrieb Alyson Shontell, Chefredakteurin und Chief Content Officer von Fortune: „Wir beobachten seit Jahrzehnten die Fortune 500 und Fortune Global 500 – die weltweit umsatzstärksten Unternehmen." Zusammenfassend fügte sie hinzu: „Unsere aktuelle Global 500-Liste, die die Ergebnisse des Jahres 2024 widerspiegelt, ist mehr als nur eine Rangliste. Sie signalisiert die Ruhe vor dem Sturm inmitten eines tiefgreifenden geopolitischen Wandels, der durch KI, anhaltende Konflikte und Zollunsicherheiten angetrieben wird und die Landschaft für die größten Unternehmen der Welt neu gestaltet."

Die Unternehmen sind in der Fortune Global 500-Liste nach dem Gesamtumsatz für das jeweilige Geschäftsjahr, das am oder vor dem 31. März 2025 endet, aufgeführt. Alle Unternehmen auf der Liste müssen Finanzdaten veröffentlichen und ihre Zahlen ganz oder teilweise an eine Regierungsbehörde melden. Die neuesten Zahlen in der Liste entsprechen den Angaben der Unternehmen; alle Vergleiche beziehen sich auf die ursprünglich gemeldeten Vorjahreszahlen. Fortune passt die Vorjahreszahlen nicht an die Änderungen in der Rechnungslegung an. Die vollständige Methodik finden Sie hier.

