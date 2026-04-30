Swiss Learning Hub AG

Partnerschaft für Arbeitsintegration

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Partnerschaft für Arbeitsintegration: Wie digitale Lösungen von Swiss Learning Hub Praxis und Innovation verbinden

Die erfolgreiche Integration von Menschen in den ersten Arbeitsmarkt stellt Organisationen in der Schweiz vor zunehmend komplexe Herausforderungen. Unterschiedliche Zielgruppen, steigende Anforderungen an digitale Kompetenzen sowie der Bedarf an flexiblen und skalierbaren Bildungsangeboten verlangen nach neuen Ansätzen. Genau hier zeigt sich die Stärke der Zusammenarbeit zwischen der Swiss Learning Hub AG und ihre Partner im Bereich Arbeitsintegration wie der Stiftung SAG und dem SAH Zürich.

Im Zentrum dieser Partnerschaften steht eine Kombination aus technologischem Know-how, standardisiertem Content und einem tiefen Verständnis für die Praxis. Dieses Zusammenspiel ermöglicht es, Lösungen zu entwickeln, die sowohl effizient als auch zielgruppengerecht sind.

Die Stiftung SAG verfolgt als schweizweit tätige Stiftung mit Fokus auf Arbeitsintegration das Ziel, Menschen in eine erfolgreiche Zukunft im ersten Arbeitsmarkt zu begleiten. Vor einigen Jahren evaluierte die Stiftung eine Lösung für die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden über alle Standorte und Landessprachen hinweg, Deutsch, Italienisch und Französisch. Die gewählte Lösung wurde rasch ausgebaut und steht heute nicht nur Mitarbeitenden, sondern auch allen Teilnehmenden der Angebote zur Verfügung.

Im Fokus standen dabei zentrale Anforderungen wie die Automatisierung der Personenverwaltung und Kurszuweisung, eine einfache und intuitive Bedienung der Plattform sowie eine DSGVO-konforme Cloud-Lösung mit Datenablage in der Schweiz. Mit time2learn Professionals, dem Content Creator als Autorentool sowie den Modulen Events, Skills und Shop wurde gemeinsam eine zentrale, leistungsstarke Aus- und Weiterbildungslösung geschaffen.

Ein weiteres Beispiel für diese partnerschaftliche Zusammenarbeit ist das SAH Zürich. Sie unterstützen Menschen bei Themen rund um Arbeit und gesellschaftliche Teilhaben, von Information bis Integration. Mehr als 20 Angebote in den Bereichen Bildung, Beratung und Beschäftigung richten sich an Personen mit unterschiedlichen Bedürfnissen, wie Jugendliche auf Lehrstellensuche, Mütter ohne Ausbildung, Stellensuchende und Flüchtlinge. Ausgehend von einer Standortbestimmung werden die Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt eingeschätzt. Die im Anschluss erarbeitete Strategie für die Stellensuche wird direkt im Bewerbungsprozess angewendet.

Im Rahmen der arbeitsmarktlichen Massnahme „ICT Standortbestimmung“ – einem Bewerbungstraining und Coaching für ICT-Fach- und Kaderleute – wurde das bestehende Angebot in ein E-Learning-Modul überführt. In Zusammenarbeit mit der Swiss Learning Hub AG wurde eine frühere HTML-Webseite in das Learning Management System time2learn Professionals integriert.

Mit dieser Umstellung verfolgt das SAH Zürich mehrere Ziele: die digitale Distribution der Inhalte, die Automatisierung von Schulungsprozessen, die Reduktion administrativer Aufwände sowie die Optimierung der Organisation von Präsenzveranstaltungen. Gleichzeitig ermöglicht die Lösung ein nachhaltiges Tracking von Lernfortschritten und Trainingsergebnissen.

Diese Beispiele verdeutlichen, wie entscheidend die enge Zusammenarbeit zwischen Technologiepartner und Praxisorganisation ist. Die Swiss Learning Hub AG bringt nicht nur eine leistungsfähige Plattform und standardisierten Content ein, sondern entwickelt ihre Lösungen kontinuierlich gemeinsam mit ihren Partnern weiter, dass die den realen Anforderungen entsprechen. In der time2learn Plattform wird die betriebliche Aus- und Weiterbildung für Professionals mit time2learn Young Talents für die Verwaltung der Lernenden ergänzt. Das Ergebnis ist eine Plattform, die sich nahtlos in die bestehende Systemumgebung integriert und kontinuierlich weiterentwickelt wird.

So entstehen digitale Lern- und Arbeitsintegrationslösungen, die mehr sind als reine Technologie: Sie sind Werkzeuge für echte Perspektiven. Durch die Verbindung von Innovation, Erfahrung und partnerschaftlicher Zusammenarbeit wird Arbeitsintegration nachhaltig gestärkt, zum Vorteil von Organisationen, Teilnehmenden und letztlich der gesamten Gesellschaft.

Die Swiss Learning Hub AG ist ein EdTech Unternehmen für digitales Lernen. Von der Beratung bis zur Implementierung von cloudbasierten Komplettlösungen begleiten wir unsere Kunden und ihre Mitarbeiter in allen Belangen der digitalen Transformation. Mit den Produkten und Dienstleistungen der Swiss Learning Hub AG bieten wir eine umfassende Plattform, welche die berufliche Lernbiografie abdeckt – von der Erstausbildung über die betriebliche bis zur tertiären Bildung. Ihr Partner für zertifizierte Exzellenz in Qualität und Sicherheit – ISO 9001 und ISO 27001.

Medienkontakt

Enikö Pàl

E-Mail: eniko.pal@swisslearninghub.com Telefon: +41 44 543 26 71 Adresse: Maneggstrasse 17, 8041 Zürich (Greencity)