Aras Software GmbH

Aras bringt neuen Industry Accelerator für die Halbleiterindustrie auf den Markt

München (ots)

Die Halbleiterindustrie steht unter wachsendem Innovationsdruck. Gleichzeitig nehmen Produktkomplexität, regulatorische Anforderungen und die Bedeutung von Künstlicher Intelligenz in Entwicklung und Fertigung kontinuierlich zu. Aras, ein führender Anbieter von Digital-Thread-Lösungen für Product Lifecycle Management (PLM) und Engineering-KI, unterstützt Unternehmen der Halbleiterindustrie mit seinem neuen Industry Accelerator dabei, diesen Herausforderungen schneller und effizienter zu begegnen.

Der neue Industry Accelerator erweitert Aras Innovator um vorkonfigurierte Anwendungsvorlagen für typische Geschäftsprozesse der Halbleiterindustrie. Dazu gehören unter anderem Stage-Gate-Programmsteuerung, das Management und die Wiederverwendung von geistigem Eigentum (IP) sowie die Planung von Fertigungsprozessen. Die Lösung unterstützt Unternehmen dabei, branchenspezifische PLM-Lösungen schneller einzuführen und auf einer durchgängigen Digital-Thread-Architektur aufzubauen.

"Die Halbleiterindustrie arbeitet in einem außergewöhnlich hohen Innovationstempo. Entscheidungen über die Wiederverwendung von geistigem Eigentum, Chipdesign oder Fertigungsprozesse haben oft langfristige Auswirkungen auf den Unternehmenserfolg", sagt Matthias Fohrer, der bei Aras als Vice President das EMEA-Geschäft verantwortet. "Unsere neue Lösung trägt den spezifischen Anforderungen der Branche Rechnung und unterstützt Unternehmen dabei, Produktinformationen über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu vernetzen, um fundiertere Entscheidungen entlang des gesamten Lebenszyklus - vom Chip bis zum fertigen System - treffen zu können."

Der Industry Accelerator umfasst drei branchenspezifische Anwendungsvorlagen, die einzeln oder gemeinsam eingesetzt werden können:

Stage-Gate Program Portfolio Management: Unterstützt datenbasierte Entscheidungen über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg, indem Programmmeilensteine mit Produkt-, Fertigungs-, Lieferanten-, Qualitäts- und Compliance-Informationen verknüpft werden.

Unterstützt datenbasierte Entscheidungen über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg, indem Programmmeilensteine mit Produkt-, Fertigungs-, Lieferanten-, Qualitäts- und Compliance-Informationen verknüpft werden. IP Management: Macht geistiges Eigentum (Intellectual Property, IP) zu kontrolliert verwalteten und wiederverwendbaren Unternehmenswerten - mit vollständiger Nachverfolgbarkeit über Produkte, Lizenzierung, Exportkontrollen und Engineering-Änderungen hinweg.

Macht geistiges Eigentum (Intellectual Property, IP) zu kontrolliert verwalteten und wiederverwendbaren Unternehmenswerten - mit vollständiger Nachverfolgbarkeit über Produkte, Lizenzierung, Exportkontrollen und Engineering-Änderungen hinweg. Manufacturing Process & Artifact Management: Erweitert den Digital Thread bis in die Fertigung und ermöglicht die zentrale Steuerung von Prozessplänen, Fertigungsdokumenten, Arbeitsanweisungen, Qualifizierungsnachweisen sowie der Produktionsfreigabe im Zusammenhang mit Produktinformationen.

Die branchenspezifischen Anwendungen ergänzen die bestehende Bibliothek von Anwendungsvorlagen für Aras Innovator. Dazu gehören unter anderem Lösungen für Produktentwicklung, Änderungsmanagement, Lieferantenzusammenarbeit, Compliance, Simulationsdatenmanagement und Qualitätsmanagement.

Mit der zunehmenden Nutzung von Künstlicher Intelligenz zur Beschleunigung von Engineering-Prozessen gewinnen vernetzte, kontrollierte und qualitativ hochwertige Produktinformationen weiter an Bedeutung. Die neue Lösung führt vertrauenswürdige Lifecycle-Informationen aus Entwicklung, Fertigung, Lieferkette, Compliance und Änderungsmanagement zusammen und schafft damit eine belastbare Datenbasis für KI-gestütztes Engineering in der Halbleiterindustrie.

Aras präsentiert seine neue Halbleiterlösung auf der DAC 2026 (Design Automation Conference) vom 26. bis 29. Juli 2026 in Long Beach, Kalifornien. Deutsche Interessenten können sich für weitere Informationen gerne an Linda Valentini (LValentini@aras.com) wenden.

Mehr Informationen über den Einsatz von PLM-Lösungen in der Hightech- und Elektronikindustrie hält auch ein neues Aras-Whitepaper bereit "Von Datensilos zu resilienten Hightech-Unternehmen: Wie Product Lifecycle Management Produktkomplexität, Lieferkettenrisiken und Änderungsprozesse sicher beherrschbar macht". Das Whitepaper steht ab sofort kostenlos unter folgendem Link zum Download bereit: Whitepaper Hightech-Unternehmen

Über Aras

Aras bietet eine Digital-Thread-Plattform für Product Lifecycle Management und Engineering-KI. Aufbauend auf einer KI-nativen Low-Code-Architektur ermöglicht Aras die schnelle Bereitstellung flexibler Lösungen. Das Unternehmen verbindet Teams über Disziplinen und Funktionen hinweg mit geschäftskritischen Produktdaten und agentischer KI über den gesamten Produktlebenszyklus und die erweiterte Wertschöpfungskette hinweg. Besuchen Sie www.aras.com, um mehr zu erfahren, und folgen Sie uns auf YouTube, X, Facebook und LinkedIn.