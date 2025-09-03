blue Cinema eröffnet erstes Kino in Genf
Blue Cinema expandiert in die Westschweiz: Am 3. September eröffnet im Confédération Centre in Genf das erste Kino von blue Cinema mit sechs modern gestalteten Sälen, innovativen Sitzmöglichkeiten und einer stilvollen Cocktailbar. Mit der Expansion macht das Unternehmen einen bedeutenden strategischen Schritt in die Westschweiz.
Zum Start zeigt das Kino Hollywood-Highlights und französische Produktionen – begleitet von einer 2-für-1-Eröffnungsaktion vom 8. bis 16. September 2025.
