blue Cinema eröffnet erstes Kino in Genf

Blue Cinema expandiert in die Westschweiz: Am 3. September eröffnet im Confédération Centre in Genf das erste Kino von blue Cinema mit sechs modern gestalteten Sälen, innovativen Sitzmöglichkeiten und einer stilvollen Cocktailbar. Mit der Expansion macht das Unternehmen einen bedeutenden strategischen Schritt in die Westschweiz.

Zum Start zeigt das Kino Hollywood-Highlights und französische Produktionen – begleitet von einer 2-für-1-Eröffnungsaktion vom 8. bis 16. September 2025.

Alle Details entnehmen Sie bitte der beigefügten Medienmitteilung. Bildmaterial vom neuen blue Cinema finden Sie unter diesem Link. Für Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

