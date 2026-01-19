Fürstentum Liechtenstein

Medienmitteilung aus dem Fürstenhaus

Vaduz (ots)

Das Fürstenhaus teilt mit, dass am 15. Januar 2026 Seine Durchlaucht Prinz Franz Géza von und zu Liechtenstein im 91. Lebensjahr gestorben ist.

Prinz Franz Géza wurde am 19. Januar 1935 in Graz geboren und ist ein Cousin von S.D. Fürst Hans Adam II. von und zu Liechtenstein. 1969 vermählte er sich mit der im Jahr 2011 verstorbenen Prinzessin Laura von und zu Liechtenstein, geb. Malvezzi Campeggi.

Das Requiem mit anschliessender Beisetzung findet in der Steiermark statt. Eine Seelenmesse wird in Wien gefeiert.