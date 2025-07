Aras Software GmbH

Marktanalyse: Aras als führender PLM-Anbieter ausgezeichnet

Top-Bewertungen bei Ideen- und Anforderungsmanagement, Rückverfolgbarkeit, Beschaffungsintegration, Prozessliste und Anwenderakzeptanz

München (ots)

Der aktuelle Report "The Forrester Wave: Product Lifecycle Management For Discrete Manufacturers, Q3 2025" bestätigt die führende Position von Aras als Anbieter von Lösungen für das Product Lifecycle Management (PLM) und den Digital Thread. Forrester schreibt: "Die Vision von Aras ist es, die Innovations-Community mit einem datengestützten, KI-basierten Ansatz für PLM zu stärken. Das Unternehmen verzeichnet dabei im Vergleich mit anderen Anbietern in unserer Untersuchung eine überdurchschnittliche Akzeptanz im Markt."

Aras gehörte nicht nur zum ausgewählten Teilnehmerkreis der aktuellen Forrester-Wave-Analyse, sondern konnte auch gleich in sieben zentralen Kategorien die bestmöglichen Bewertungen erzielen, darunter:

Rückverfolgbarkeit: Bewertet wurde, wie gut die Lösung die Nachverfolgung der Anforderungen vom Design über die Testphase bis hin zur Zertifizierung ermöglicht.

Ideen- und Anforderungsmanagement: Analysiert wurde die Fähigkeit, Anforderungen effizient zu erfassen und neue Technologien wie generative KI zur Unterstützung von Produktdesigns einzusetzen.

Integration des Liefernetzwerks und der Beschaffungsstrategie: Es wurde geprüft, ob die Lösung den Ansatz "Design for Availability" unterstützt - einschließlich Szenarien mit Materialknappheit oder Lieferantenbeschränkungen sowie der Sicherstellung der Verwendung nachweislich zertifizierter und geprüfter Komponenten und Materialien.

Wiederverwendung von Teilen oder Baugruppen und Unterstützung von CTO (Configure to Order): Es wurde beurteilt, wie die Lösung die Wiederverwendung von bereits zuvor konstruierten Teilen oder Unterbaugruppen in der CTO-Fertigung unterstützt.

Beschaffung: Untersucht wurde, wie gut die Lösung die agile Produktentwicklung durch alternative Bezugsquellen und strategische Materialauswahl unterstützt.

Prozessliste (BOP): Bewertet wurde, wie gut die Lösung Abläufe und Prozesse zur Herstellung eines Teils oder Produkts in verschiedenen Werken managt, sowie die Fähigkeit zur Simulation domänenübergreifender Prozesse oder Workflows.

Laut Forrester "bietet Aras hervorragende Funktionen für das Ideen- und Anforderungsmanagement und nutzt generative KI zur strukturierten Aufbereitung von Anforderungen. Es gibt detaillierte Möglichkeiten für die Prüfung von Verknüpfungen zur Rückverfolgbarkeit. Darüber hinaus bietet Aras ausgefeilte Funktionen zur Komponentenentwicklung und Integration von Sourcing-Informationen. Auch in der Beschaffung überzeugt Aras mit Transparenz über mehrere Ebenen der Lieferkette hinweg und unterstützt durch KI eine effektive Wiederverwendung von Teilen und Baugruppen. Die überragende Bill of Process (BOP) bietet sowohl standardisierte als auch anlagenspezifische Prozesslisten und Arbeitsanweisungen, die direkt auf dem Shopfloor eingesetzt werden können."

"PLM muss heute intelligent, flexibel und durchgängig vernetzt sein - genau dafür steht unsere Plattform Aras Innovator", sagt Roque Martin, CEO von Aras. "Mit einer flexiblen Architektur und KI, die tief in unsere Lösung integriert ist, helfen wir Unternehmen, ihre Innovationskraft zu steigern, Komplexität zu bewältigen und den Digital Thread auszubauen. Die Anerkennung als Leader im Forrester-Wave-Report sehen wir als Bestätigung unseres Weges sowie der Erfolge, die unsere Kunden in der täglichen Praxis erzielen."

Lesen Sie hier den vollständigen Bericht, um mehr über die Bewertungskriterien und die Ergebnisse zu erfahren, die die Einstufung von Aras als führender Anbieter begründen.

