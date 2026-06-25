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PLM im Finanzsektor: BNP Paribas Securities Services erweitert den Einsatz von Aras Innovator

München (ots)

Mit einem verwahrten Vermögen von 14,3 Billionen Euro, einem eigenen Netzwerk in 27 Ländern und mehr als 10.800 Mitarbeitenden ist BNP Paribas Securities Services einer der weltweit führenden Anbieter von Wertpapierdienstleistungen. BNP Paribas Securities Services bietet integrierte Lösungen für alle Beteiligten entlang des gesamten Investitionszyklus - Finanzintermediäre, institutionelle Investoren, Unternehmen und Emittenten.

Um in einem sich kontinuierlich wandelnden Bankenumfeld - geprägt von intensivem Wettbewerb, steigenden regulatorischen Anforderungen sowie immer höheren Kundenerwartungen - wettbewerbsfähig zu bleiben, muss BNP Paribas Securities Services seine Produkte und Lösungen flexibel weiterentwickeln, anpassen und optimieren können.

Vor diesem Hintergrund entschied sich BNP Paribas Securities Services im Jahr 2020 für die Einführung der PLM-Lösung (Product Lifecycle Management) Aras Innovator. Ziel war es, mithilfe einer agilen und kollaborativen Plattform den Lebenszyklus der eigenen Produkte zu steuern und die Entwicklung neuer Dienstleistungen zu unterstützen. Gleichzeitig sollten Nachverfolgbarkeit, regulatorische Compliance sowie die Einhaltung der internen Richtlinien der BNP-Paribas-Gruppe sichergestellt werden. Mittlerweile ist die Lösung zum strategischen Treiber für Transformation und Innovation geworden.

"Unsere Wahl fiel ganz bewusst auf eine PLM-Lösung, denn der Lebenszyklus eines Finanzprodukts ist mit dem eines Industrieprodukts durchaus vergleichbar und bringt ganz ähnliche Herausforderungen mit sich. BNP Paribas Securities Services gehörte damit zu den ersten Akteuren der Finanzbranche, die ihre Prozesse für das Product Lifecycle Management digitalisiert haben - vom Angebots- und Lösungskatalog bis hin zum kürzlich digitalisierten Prozess der Kundenpreisgestaltung. Die PLM-Plattform von Aras erfüllt unseren Bedarf an Agilität in vollem Umfang", sagt Stéphanie Fournier, Deputy Head of the Business Development & Transformation Chief Operating Office & Chief of Staff of the Financial Intermediaries and Corporates Client Line, Securities Services, BNP Paribas.

Damit zählt BNP Paribas Securities Services beim Einsatz von PLM-Technologie zu den Vorreitern in der Finanzbranche. Kam PLM doch bisher vor allem in der Fertigungsindustrie zum Einsatz.

Seit 2020 wurde Aras Innovator bei BNP Paribas Securities Services schrittweise für mehr als 1.300 Anwender eingeführt. Dabei standen mehrere zentrale Ziele im Vordergrund:

Verwaltung eines Katalogs von mehr als 100 Produkten und deren zahlreichen Varianten über verschiedene Märkte und Regionen hinweg

Zentralisierung aller zugehörigen Daten

Effiziente Steuerung der Entwicklung von Produkten und Lösungen unter Berücksichtigung regulatorischer Anforderungen und Kundenerwartungen

Bewältigung von Herausforderungen rund um Automatisierung und Datenmanagement in einem komplexen Umfeld

Sicherstellung der Nachverfolgbarkeit und die Stärkung der Kontrollprozesse

Nutzung standardisierter Prozesse und einer agilen technischen Architektur

Die zentrale Verwaltung von Produktdaten mit Aras Innovator bietet dabei konkrete Vorteile:

Höhere Nachverfolgbarkeit : Änderungen an Finanzprodukten werden dokumentiert und unterstützen so die Compliance.

: Änderungen an Finanzprodukten werden dokumentiert und unterstützen so die Compliance. Größere Zuverlässigkeit : Automatisierte Workflows stärken das Risikomanagement entlang der Prozesse.

: Automatisierte Workflows stärken das Risikomanagement entlang der Prozesse. Mehr Innovationsfähigkeit: Optimierte Abläufe schaffen Freiräume für die Weiterentwicklung von Produkten und Dienstleistungen.

"Aras Innovator bildet heute das digitale Rückgrat unseres Produktentwicklungsprozesses. Die Plattform stärkt die Zusammenarbeit zwischen den Fachbereichen und Support-Funktionen, schafft ein gemeinsames Verständnis und eine Single Source of Truth für unsere Daten. Dadurch werden Prozesse standardisiert und optimiert, während gleichzeitig die Integrität und die Zuverlässigkeit unserer Produkte sichergestellt werden", sagt Fabien Albucher, Head of Product Lifecycle Transformation, Securities Services, BNP Paribas.

Aufbauend auf dem Erfolg der ersten Einführungsphase und der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Plattform startete BNP Paribas Securities Services im Jahr 2024 ein weiteres strategisches Vorhaben: die Digitalisierung des Prozesses zur Steuerung der Kundenpreisgestaltung (Pricing-Modul). Dieses Transformationsprojekt markierte einen wichtigen Meilenstein für den Geschäftsbereich. Ein erstes Modul wurde zwischen März und September 2025 entwickelt, implementiert und erfolgreich für 600 Mitarbeitende weltweit ausgerollt.

Die Einführung von Aras Innovator hat sich bei BNP Paribas Securities Services als Katalysator für die Transformation erwiesen. Durch die Digitalisierung und Automatisierung der Prozesse rund um das Product Lifecycle Management konnte der Geschäftsbereich seine Agilität, Zuverlässigkeit und Innovationsfähigkeit weiter steigern.

Aufbauend auf diesen Erfolgen setzt das Unternehmen im Interesse der Kunden sein Engagement für operative Exzellenz, regulatorische Compliance und Innovation konsequent fort.

Über BNP Paribas Securities Services (securities.cib.bnpparibas)

Der Geschäftsbereich Securities Services von BNP Paribas zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Wertpapierdienstleistungen. Er bietet integrierte Lösungen für Finanzintermediäre, institutionelle Investoren, Unternehmen und Emittenten entlang des gesamten Investmentzyklus. Mit einer Präsenz in mehr als 90 Märkten unterstützt BNP Paribas Securities Services seine Kunden weltweit und bietet ihnen einen einheitlichen Service über alle Anlageklassen hinweg. Als zentraler Bestandteil des diversifizierten Bankmodells von BNP Paribas stellt Securities Services Asset-Servicing-Lösungen bereit, die eng mit den erstklassigen Dienstleistungen anderer Geschäftsbereiche der Gruppe, insbesondere Global Banking und Global Markets, verzahnt sind.

Kennzahlen zum 31. März 2026: 14,3 Billionen Euro verwahrtes Vermögen, 3,16 Billionen Euro administriertes Vermögen und 9.797 verwaltete Fonds.

Über Aras

Aras bietet eine Digital-Thread-Plattform für Product Lifecycle Management und Engineering-KI. Aufbauend auf einer KI-nativen Low-Code-Architektur ermöglicht Aras die schnelle Bereitstellung flexibler Lösungen. Das Unternehmen verbindet Teams über Disziplinen und Funktionen hinweg mit geschäftskritischen Produktdaten und agentischer KI über den gesamten Produktlebenszyklus und die erweiterte Wertschöpfungskette hinweg. Besuchen Sie www.aras.com, um mehr zu erfahren, und folgen Sie uns auf YouTube, X, Facebook und LinkedIn.