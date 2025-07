Höhenrekordversuch am Pizol der Jungfeuerwehren im Wassertransport

Pizolbahnen AG

Am Freitag, 11. Juli 2025, erwartet die Region am Pizol ein ganz besonderes Spektakel: Über 170 motivierte Jugendliche aus den Jugendfeuerwehren der Ostschweiz und des Fürstentums Liechtenstein wagen den Versuch, einen Höhenrekord im Wassertransport aufzustellen – dies mit reiner Muskelkraft, technischem Geschick und echtem Teamgeist.

Der Rekordversuch

Die Strecke verläuft über 12,6 Kilometer von der Talstation der Pizolbahnen in Wangs bis auf die Pizolhütte. Dabei werden beeindruckende 1'683 Höhenmeter überwunden. Ziel ist es, Wasser von der Talstation der Gondelbahn bis zum neuen Speichersee bei der Pizolhütte zu transportieren. Zum Einsatz kommt eine provisorisch verlegte Löschwasserleitung, die durch das Zusammenspiel aller teilnehmenden Gruppen installiert und betrieben wird. Der eigentliche Rekordversuch startet um 13:30 Uhr. Um als offizieller Rekord zu gelten, muss mindestens eine halbe Stunde lang ununterbrochen Wasser in den See gepumpt werden.

Zuschauerinnen und Zuschauer willkommen

Die Veranstaltung ist öffentlich. Familien, Wanderfreunde, Feuerwehrbegeisterte und Neugierige sind herzlich eingeladen, live dabei zu sein. Entlang der Strecke und an der Bergstation wird ein attraktives Rahmenprogramm geboten. Der Event verspricht spannende Einblicke in moderne Feuerwehrtechnik, knisternde Spannung entlang der Strecke und natürlich die atemberaubende Bergkulisse am Pizol. Für die Moderation konnte Stefan Büsser gewonnen werden, der wortgewandt und mit Witz durch den Tag führen wird.

Würdigung der Feuerwehrjugend

Dieser Rekordversuch unterstreicht das Engagement der Feuerwehrjugend und ihre zentrale Rolle für die Zukunft der Sicherheitsorganisationen in der Region. Die Aktion setzt ein starkes Zeichen für die Jugendförderung, den gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie die Freiwilligenarbeit.

Einladung an Medienschaffende

Die Medienschaffenden erhalten im Rahmen eines geführten Rundgangs exklusive Einblicke zum Rekordversuch. Die Organisatoren stehen für Interviews, Hintergrundinformationen und Bildmaterial zur Verfügung.

Medientermin am Veranstaltungstag:

Datum: Freitag, 11. Juli 2025

Treffpunkt: Talstation der Gondelbahn Wangs

Uhrzeit: 11:30 Uhr (Bergfahrt mit der Gondelbahn vor 12:00 Uhr)

Gratis-Bergbahnticket für den gesamten Streckenverlauf (mit Akkreditierung)

Anmeldung: Bitte bis spätestens Donnerstag, 10. Juli 2025, 14:00 Uhr an den Medienverantwortlichen ->

Kontaktperson Medien: Kevin Krobath, Handy: +41 76 489 94 82 oder per E-Mail krobathkevin8@gmail.com

Die Pizolbahnen freuen sich mit dem OK und allen Teilnehmenden auf einen erfolgreichen Rekordversuch am kommenden Freitag.

Presseportal (Text und Bilder) Newsroom Pizolbahnen unter: https://www.presseportal.ch/de/nr/100085818

Für weitere Auskünfte steht zur Verfügung:

Pizolbahnen AG Loisstrasse 50 7310 Bad Ragaz

Tel: +41 (0)81 300 48 30

medien@pizol.com; www.pizol.com

Ansprechpartner:

Jürg Schustereit / Bereichsleitung Marketing und Vertrieb