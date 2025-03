Pizolbahnen AG

Ein Rekordwinter am Pizol

Mit 260'000 Ersteintritten verzeichnen die Pizolbahnen die bislang erfolgreichste Wintersaison in ihrer Unternehmensgeschichte. Das Resultat bei den Gästezahlen entspricht einer deutlichen Steigerung von 13 % gegenüber dem ebenfalls sehr guten Vorjahreswinter.

Ausschlaggebend waren eine grosse Portion Wetterglück, konstant gute Pistenverhältnisse sowie neue Erlebnisangebote, die sehr gut vom Markt aufgenommen wurden. In der Chronologie waren es dann ein fulminanter Saisonstart, ein starker Januar mit ausserordentlich gut besuchten Wochenenden, eine frequenzstarke Ferienzeit bis in den März hinein und ein letzter Saisonabschnitt, der trotz wechselhaftem Wetter zum genussvollen Frühlingsskifahren einlud. Die diesjährige Wintersaison geht am kommenden Sonntag, 6. April 2025, zu Ende.

Historisch einmalig gute Wetterlage über den Jahreswechsel

Welche Bedingungen würden sich die Bergbahnen über diese so wichtige Zeit wünschen? Genügend Schnee, ein wolkenloser Himmel und milde Temperaturen für viele Besuche auf den Terrassen der Berggasthäuser. Dies alles traf ein und das Schönwetterhoch hielt sich konstant bis über den Jahreswechsel hinaus. Es waren dann auch nicht einzelne Spitzentage, sondern die Abfolge von sehr vielen guten Saisontagen über diese so wichtige Saisonphase.

Hohe Nachfrage im Ferienmonat Februar

Insbesondere das Resultat im Februar bereitet den Pizolbahnen viel Freude. Eine stetig gute Nachfrage durch die Tagesgäste kombiniert mit einer guten Auslastung der Unterkünfte am Berg führten zum Spitzenresultat. Dazu beigetragen haben auch die zahlreich am Berg durchgeführten Schneesportlager sowie das wieder gewachsene Geschäft mit Vereinen und Firmen. Dieses Gästesegment profitiert messbar von einem anhaltenden Nachholbedarf nach den veranstaltungsarmen Pandemiejahren.

Trotz wenig Naturschnee ausgezeichnete Pistenverhältnisse

Die Niederschlagmengen blieben über den ganzen Winter unterdurchschnittlich. Der grosse Schnee blieb aus, aber immer zum richtigen Zeitpunkt folgte etwas Nachschub, der wiederum für winterliche Tage sorgte. Zum ersten Mal profitieren die Pizolbahnen nach dem Ausbau der Beschneiungsanlage vom zusätzlichen Wasserangebot aus dem neuen Speichersee und den neu installierten Pistenabschnitten. Hätten diese Optionen zur technischen Beschneiung in diesem doch schneearmen Winter nicht bestanden, wären sowohl das Angebot als auch die Umsätze merklich tiefer ausgefallen. Gerade dieser Winter hat aufgezeigt, wie wichtig und richtig der Entscheid für den Ausbau bzw. Neubau der Beschneiungsanlage war. Eine weitere Etappe des ambitionierten Projekts wird bereits im nächsten Sommer realisiert.

Der Bergsommer naht

Bereits am Samstag, 10. Mai 2025, starten die Pizolbahnen mit dem täglichen Betrieb der Gondelbahn Bad Ragaz-Pardiel in die Wander- und Ausflugssaison und ab Samstag, 28. Juni 2025 werden alle Bahnen täglich geöffnet sein. Neben der 5-Seen-Wanderung als absolutes Wanderhighlight dürfen die Gäste wiederum viele weitere Wander- und Ausflugserlebnisse auskosten. Ein Sommerangebot der besonderen Art ist das neue «Alpenkino». Auch wenn es kein klassisches Kino ist, eröffnet sich beim neuen Speichersee bei der Pizolhütte eine spektakuläre Szenerie, die den Namen «Alpenkino» mehr als verdient. Der neu gestaltete Niedrigwasserbereich, grosszügige Ruhebänke und ein «Selfie-Steg», der in den glitzernden Twärchamm-Speichersee hineinragt, laden zum Innehalten und Entschleunigen ein. Familien freuen sich im Speziellen auf den Heidipfad, den Wasserwald auf der Furt sowie den Mounteens Detektiv-Weg. Die Mountaincarts und Alpine Scooters ermöglichen auch im Sommer rasante Talfahrten in einer unvergleichbaren Bergkulisse.

Presseportal (Text und Bilder) Newsroom Pizolbahnen unter: https://www.presseportal.ch/de/nr/100085818

Für weitere Auskünfte steht zur Verfügung:

Pizolbahnen AG Loisstrasse 50 7310 Bad Ragaz

Tel: +41 (0)81 300 48 30

medien@pizol.com; www.pizol.com

Ansprechpartner:

Markus Oppliger, VR-Präsident Jürg Schustereit, Bereichsleiter Marketing und Vertrieb