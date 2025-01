Faber-Castell

Änderungen im Aufsichtsrat von Faber-Castell

Bild-Infos

Download

Stein (ots)

Sarah Gräfin von Faber-Castell in den Aufsichtsrat bestellt, Hanspeter Mürle folgte auf Gerhard Bruckmeier, Abschied von Aufsichtsrätin Mary Gräfin von Faber-Castell

Mit zwei personellen Veränderungen stellt sich der Aufsichtsrat der Faber-Castell Aktiengesellschaft neu auf: Sarah Gräfin von Faber-Castell ist zum 1. Januar 2025 in den Aufsichtsrat gewählt worden. Bereits in der Hauptversammlung im Juli 2024 wurde Hanspeter Mürle in den Aufsichtsrat bestellt. Der Finanzexperte und Topmanager folgte auf Gerhard Bruckmeier, der den Fokus auf seine Beraterrolle im Verwaltungsrat der A.W. Faber-Castell Unternehmensverwaltung GmbH legt und die Familie in ihrer zunehmend aktiven Rolle in den verschiedenen Gremien und bei ihren vielfältigen Aufgaben unterstützt.

Mit Sarah Gräfin von Faber-Castell (28) ist neben Bruder Charles Graf von Faber-Castell (44) somit ein zweites Mitglied der neunten Familiengeneration im obersten Kontrollgremium des Unternehmens vertreten, das vom Aufsichtsratsvorsitzenden Dirk Engehausen (60) seit Anfang 2024 geleitet wird. Sarah Gräfin von Faber-Castell hat ihren MBA an der renommierten London Business School abgeschlossen. Zuvor arbeitete die Absolventin der Georgetown University (B.A., Political Science and Government) mehrere Jahre in Marketingfunktionen bei Estee Lauder Companies und Jo Malone London. Sie übernimmt das Mandat von ihrer Mutter, Mary Gräfin von Faber-Castell (74) die gemäß der Familiencharta aus Altersgründen ausscheidet. Gräfin Mary, Ehefrau des Vorstandsvorsitzenden Anton-Wolfgang Graf von Faber-Castell (+2016), wirkte 20 Jahre als Geschäftsführerin der Kosmetiksparte, bevor sie 2015 in den Vorstand berufen wurde. Dort hatte sie zeitweilig die Rolle der Vorstandssprecherin übernommen. 2020 wechselte sie in den Aufsichtsrat und war dort stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende.

Hanspeter Mürle (55), der als weiteres neues Aufsichtsratsmitglied dem Gremium beigetreten ist, fungiert seit zehn Jahren als Finanzvorstand des Spielwarenherstellers Ravensburger. Zudem bringt er eine jahrzehntelange Finanzexpertise mit, die er in leitenden Geschäftsführungs- und Vorstandsrollen u.a. bei Airbus, Carl Zeiss Vision und S. Oliver Group unter Beweis stellte.

Das Familienunternehmen Faber-Castell firmiert in der Form einer Aktiengesellschaft, welche nicht börsennotiert ist. Einzige Aktionärin ist die A.W. Faber-Castell Unternehmens-verwaltung GmbH. Die vier Mitglieder der neunten Familiengeneration (Charles, Katharina, Sarah und Victoria von Faber-Castell) halten mittelbar die Mehrheit der Anteile an der Faber-Castell Aktiengesellschaft.

Faber-Castell

Gegründet 1761 und seit neun Generationen in Familienbesitz ist Faber-Castell ein global agierender Player in der Produktion und Vermarktung hochwertiger Schreib- und Zeichengeräte sowie in der Entwicklung und Fertigung innovativer und dekorativer Kosmetikprodukte. Das Unternehmen verfügt über eigene Produktionsstätten in zehn sowie Vertriebsgesellschaften in 22 Ländern weltweit. Mit über zwei Milliarden Blei- und Farbstiften pro Jahr und rund 6.500 Mitarbeitenden ist Faber-Castell der bedeutendste Hersteller von holzgefassten Stiften.