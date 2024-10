Österreichs Wanderdörfer

Qualitätssiegel stärkt Österreichs Wanderdörfer als Top-Wanderdestination

Bild-Infos

Download

Villach, Wildschönau (ots)

Die verpflichtenden Zertifizierungen mit dem Österreichischen Wandergütesiegel garantieren höchste Standards und bleibende Wandererlebnisse.

Gleich 13 Dörfer und 23 Wanderwege aus insgesamt 11 Regionen wurden am 16. Oktober im Rahmen des diesjährigen Wandersymposiums in der Wildschönau mit dem renommierten Österreichischen Wandergütesiegel ausgezeichnet, das von der Vereinigung zur Qualitätssicherung für Wandern in Europa e.V. vergeben wird. Durch die fortlaufenden Zertifizierungen setzen Österreichs Wanderdörfer höchste Standards und festigen ihre Position als führende Wanderdestinationen. Zu den Ausgezeichneten zählen Dörfer, Wege und Gastgeber aus den Regionen Eben , Altenmarkt-Zauchensee , Wilder Kaiser , Wildschönau , Seefeld , Kitzbühel, Schladming-Dachstein , Waldviertel , Mostviertel , Millstätter See - Bad Kleinkirchheim - Nockberge .

Winterwandern auf dem Vormarsch

Zum zweiten Mal wurden auch Winterwanderwege prämiert, darunter jene der Regionen Altenmarkt-Zauchensee , Seefeld und Wildschönau . "Die Zertifizierung sichert eine erstklassige Infrastruktur und unvergessliche Naturerlebnisse und stärkt die Attraktivität dieser Gebiete als führende Winterwanderdestinationen," betonte Günther Polanz, Zertifizierer des Österreichischen Wandergütesiegels. Besonders hervorgehoben wurde die Region Schladming-Dachstein mit vier zertifizierten Winterwanderwegen, darunter zwei Premium-Wege.

Was braucht es für ein optimales Wandererlebnis? Mehr zum Wandergütesiegel