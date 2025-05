ESTHER BECK Public Relations

Sonnenalp Resort neu in den Leading Golf Clubs von Deutschland – Qualität, die verbindet

Das Fünf-Sterne-Resort Sonnenalp im Allgäu erreicht einen neuen Meilenstein und sichert sich die renommierte Mitgliedschaft bei den Leading Golf Clubs of Germany . Die berühmte 42-Loch-Golfanlage des Resorts – bestehend aus dem traditionsreichen 18-Loch-Platz Sonnenalp, dem 18-Loch-Platz Oberallgäu und dem 6-Loch-Golfplatz Gundelsberg – ist ab sofort Teil der führenden Golf Clubs in Deutschland.

«Mit dem Sonnenalp Resort haben wir ein Mitglied gewonnen, das in allen Bereichen perfekte Voraussetzungen mitbringt», erklärt Bernhard May, Präsident der Leading Golf Clubs of Germany. «Das Angebot verbindet hervorragende Plätze, erstklassige Gastfreundschaft und ein nachhaltiges Engagement, das vorbildlich ist.»

Von der Vision zur Ikone – 50 Jahre Sonnenalp Golf

Im Jahr 1975 wurde mit dem Baubeginn des Golfplatzes Sonnenalp ein Traum von Gründer und Visionär Karlheinz Fässler wahr. Inspiriert von Golfresorts in den USA schuf er eine Oase für Golfer:innen im idyllischen Tiefenberger Moor, eingebettet in die majestätische Kulisse des Allgäus. Entworfen vom berühmten Golfarchitekten Donald Harradine, vereint der Platz Tradition, Naturverbundenheit und technische Raffinesse. Heute umfasst das Golfresort Sonnenalp drei erstklassige Plätze, eine hochmoderne Golfacademy unter der LeitungPro Andy MacDonald und zwei herausragende Golfrestaurants. Die beiden Pro Shops direkt an den Golfplätzen bieten passendes Equipment und passende Golf-Kleidung.

Qualität vereint mit Hingabe

Die Aufnahme in die Leading Golf Clubs of Germany unterstreicht das Engagement der Sonnenalp für höchste Qualitätsstandards und besonderen Service. Die Plätze des Resorts wurden nach strengen Kriterien geprüft, um sicherzustellen, dass sie den zentralen Anforderungen entsprechen.

Drei Golfplätze, ein Resort, eine Familie

«Golffans sind eingeladen, die einzigartige Verbindung von Tradition, Qualität und Innovation im Sonnenalp Resort selbst zu erleben - sei es für ein Turnierwochenende oder eine Runde, die unvergessen bleibt. Drei Golfplätze. Ein Resort. Eine Familie - dieser Slogan bringt das besondere Lebensgefühl auf den Punkt, das die Sonnenalp seinen Gästen bietet», erläutert Hoteldirektorin Anna-Maria Fässler, welche gemeinsam mit ihrem Mann Michael Fässler die Sonnenalp in der vierten Generation führt.

Das Sonnenalp Resort

Mit ihrer über 100-jährigen Tradition gilt die «Sonnenalp» als Flaggschiff der alpinen Luxushotellerie in Deutschland. Das herrlich inmitten prächtiger Natur gelegene Fünf-Sterne-Resort ist in vierter Generation familiengeführt und setzt stets Massstäbe in puncto Golf, Spa und Freizeitangebot. Ungeschlagen ist die Infrastruktur des 218-Zimmer-Resorts und der drei Alpenchalets – mit Angeboten vom Sternerestaurant über den eigenen Reiterhof, die insgesamt 20 000 m² Indoor- und Outdoor-Wasser- und Wohlfühlwelt bis zum 42-Loch-Weltklassegolf. Die «Sonnenalp»-Philosophie ist von klaren Werten, besonderer Emotionalität und viel Familiengefühl geprägt.

