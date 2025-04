Pizolbahnen AG

Christian Kubli neuer CEO bei den Pizolbahnen

Der Verwaltungsrat der Pizolbahnen AG hat Christian Kubli (50) zum neuen Geschäftsführer ernannt. Mit Christian Kubli übernimmt ein profunder Kenner des Ski- und Wandergebietes sowie Praktiker mit überzeugendem Leistungsausweis die operative Führung der Pizolbahnen. Der neue CEO wird seine Position am 1. Juni 2025 antreten.

Der ausgebildete Maschinenmechaniker mit Weiterbildungen zum eidg. dipl. Techniker TS, dipl. Wirtschaftsingenieur NDS hält zudem ein Executive Diploma in SME-Management der Uni St. Gallen. Christian Kubli ist verheiratet, hat zwei Kinder (2010 und 2012) und ist wohnhaft in Azmoos SG. Er ist sportlich aktiv, oft auf dem Berg und eng mit dem Ski- und Rennsport verbunden. Aufgrund seiner Ausbildung, seiner breiten beruflichen Erfahrungen in Fach- wie Führungsthemen sowie seiner sprichwörtlichen Leidenschaft für den Pizol wurde Christian Kubli im Oktober 2020 in den Verwaltungsrat der Pizolbahnen AG gewählt. Nach mehrjährigen Engagements bei Ivoclar Vivadent, Hörbiger und Ortlinghaus war Christian Kubli in den letzten neun Jahren Head of Sales and Operations Planning sowie Process Excellence bei der Hilcona AG (Teil der internationalen Bell Food Group) in Schaan tätig. «Ich fühle mich geehrt und freue mich sehr, die Pizolbahnen nun operativ zusammen mit dem Team in die Zukunft zu führen. Der Pizol – seit Kindheit mein Hausberg - ist ein einzigartiges Ski- und Wandergebiet mit grossem Potential und vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten» unterstreicht der neu gewählte CEO seine Ambitionen.

Der Verwaltungsrat der Pizolbahnen ist überzeugt, dass mit Christian Kubli eine Persönlichkeit gewählt wurde, die bestens geeignet ist, den eingeschlagenen Weg am Pizol erfolgreich weiterzuführen und gleichzeitig neue Akzente zu setzen. «Mit Christian Kubli haben wir einen hervorragenden Kandidaten für diese anspruchsvolle Position gewählt. Wir sind überzeugt, dass er die Pizolbahnen mit seinem Erfahrungsschatz, seinem Unternehmergeist sowie dem vertieften Einblick durch seine bisherige VR-Tätigkeit mit viel Herzblut erfolgreich in eine neue Ära führen wird», so Markus Oppliger, Verwaltungsratspräsident der Pizolbahnen AG.

Mit Christian Kubli wollen die Pizolbahnen die über die letzten Jahre erreichte Position als erstklassiges und sportlich attraktives Ski- und Wandergebiet festigen und ausbauen. Christian Kubli setzte sich in einem mehrstufigen und intensiven Evaluationsverfahren gegen zahlreiche Kandidaten durch.

Presseportal (Text und Bilder) Newsroom Pizolbahnen unter: https://www.presseportal.ch/de/nr/100085818

Für weitere Auskünfte steht zur Verfügung:

Pizolbahnen AG Loisstrasse 50 7310 Bad Ragaz

Tel: +41 (0)81 300 48 30

medien@pizol.com; www.pizol.com

Ansprechpartner:

Markus Oppliger VR-Präsident der Pizolbahnen AG Tel. +41 79 610 38 72 E-Mail: markus.oppliger@pizol.com