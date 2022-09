Stadtmuseum Aarau

Drohnen, Robotik und verantwortungsvoller Medienkonsum: Das sind die Digital Days im Stadtmuseum Aarau

Wie werde ich Drohnenpilot:in für einen Tag? Wie pflegt man als Familie einen bewussten Umgang mit neuen Medien? Wie verkaufen Künstler:innen digitale Werke mit NFT im Netz? Und wie programmiert man eigentlich einen Lego-Roboter? Praktische Antworten auf diese und anderen Fragen sowie spielerische Erlebnisse in der digitalen Welt erwarten die Bevölkerung vom 12. bis 18. September im Stadtmuseum Aarau.

Digital Days Aarau: Das Programm im Stadtmuseum Aarau

Das erwartet Kids: Selber Drohnen steuern (17.09.; ab 8 Jahren), mit Virtual Reality neue Welten entdecken (14.09.; ab 10 Jahren) oder unter der Anleitung von Profis Lego-Roboter programmieren (18.09).

Erwachsene erhalten am Online-Infoabend mit zischtig.ch, dem Verein für Medienbildung praktische Tipps zum Umgang mit TikTok und Co. im Familienalltag (14.09). In einem Online-NFT-Workshop erfahren Fotograf:innen wie man mithilfe von Non-Fungible-Tokens die eigene Kunst digital verkaufen kann (17.09). In einem Workshop der Stadt erfahren Aarauer:innen mehr über die Vergabe des partizipativen Budgets und können verschiedene Mitwirkungstools testen (16.09). ).

Digital Days Aarau: weiteres Programm

Unter dem Motto «Zusammen gestalten wir die digitale Zukunft» finden diverse Events der Digital Days Aarau dieses Jahr zum ersten Mal in der Aeschbachhalle statt.

Eine Kooperation der Stadt Aarau, dem Kanton Aargau, Previon Plus AG und Kendris AG im Rahmen des Schweizer Digitaltags.

Programm im Stadtmuseum Aarau:

Mi 14.9., 14 – 16 Uhr

Create & Play: VR & Co.

Ab 10 Jahren. Anmeldung erforderlich.

Details und Anmeldung

Mi 14.9., 20 Uhr

Online-Infoabend zum Medienkonsum von Kids & Teens: Familienalltag mit Tiktok und Co.

Details und Anmeldung

Fr 16.9.,

Mitmach-Abend: Partizipationstools

Details und Anmeldung

Sa 17.9., 10 – 12 Uhr (deutsch) / 13 – 15 Uhr (englisch)

Fotografie und NFT's – Online-Workshop

Mit Sonja Lackner Mulitmedia-Künstlerin, NFTs

Detail s und Link zur Anmeldung

Sa 17.9., 11 – 17 Uhr

Drohnenparcours für Gross und Klein!

Ab 8 Jahren.

Details

So 18.9., 10 – 12 Uhr und 14 – 16 Uhr

Legoroboter programmieren mit der FHNW

Ab 8 Jahren. Anmeldung erforderlich.

Details und Anmeldung (10-12 Uhr)

Details und Anmeldung (14-16 Uhr)

Meret Radi . Teamleiterin Stabsdienst Stadtmuseum Aarau Schlossplatz 23 . 5000 Aarau T direkt 062 836 02 54 (Di, Do, Fr) Stadtmuseum.ch