Mobileum

Mobileum wird im Gartner ® Report 2021 mit dem Titel "Market Trend: Expand CSPs' Monetization With 5G, AI, Edge Compute" als Anbieter von 5G Service Assurance und Testing erwähnt

Cupertino, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Testen von Anforderungen die wichtig für die Monetarisierung von 5G sind

Mobileum Inc. ("Mobileum"), ein weltweit führender Anbieter von Analyselösungen für Roaming- und Netzwerkdienste, Sicherheit, Risikomanagement, Tests und Überwachung, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Gartner-Bericht "Market Trend:Expand CSPs' Monetization with 5G, AI, Edge Compute" [1] 2021 erwähnt wird, in dem Mobileum als Anbieter von Service Assurance und Testdienstleistungen identifiziert wird.

Mit der Umstellung auf 5G ergeben sich für CSPs neue Möglichkeiten, ihre 5G-Netzwerke als Service zu nutzen, um vertikalen Branchen wie der Industrieautomation, der Sicherheit, dem Gesundheitswesen und der Automobilindustrie die Möglichkeit zu geben, ihre Produktivität und Innovationskraft durch Konnektivität zu steigern. Mit fortschrittlichen Closed-Loop-Servicesicherungsmechanismen, die durch Tests und Erlössicherungsmechanismen unterstützt werden, können CSPs neue Geschäftsmodelle verfolgen, z. B. SLA-basierte Preisgestaltung entsprechend verschiedenen Qualitätsstufen. Dies erfordert jedoch eine integrierte Test- und Ladeüberwachungslösung, die das 5G-Gerät, den Funkzugang und das Kernnetzwerk umfasst. Die Active Intelligence-Plattform von Mobileum ist eine führende, auf Telekommunikation ausgerichtete Analysetechnologie mit einer robusten Testinfrastruktur, Automatisierungsfunktionen und einer Vielzahl von Netzwerkschnittstellen, die einen aktiv-passiv Test- und Überwachungsansatz ermöglichen, wie er zur Unterstützung von 5G SLA-basierten Geschäftsmodellen erforderlich ist.

"Aufgrund der Art der dynamischen Bereitstellung und der Skalierung von Netzwerkkapazitäten und -ressourcen durch 5G ist es für CSPs wichtiger denn je, sicherzustellen, dass die gelieferte Servicequalität den SLAs entspricht und die Gebühren für diese Services akkurat sind. Wir freuen uns, dass wir als ein Unternehmen, das diese geschäftskritische Unterstützung bietet, in diesen Gartner-Bericht aufgenommen wurden", so Ron Haberman, Chief Product Officer bei Mobileum.

Die Mobileum-Lösungen für Testing und Monitoring sowie Risikomanagement bieten die Überwachung von Service und Konnektivität, die zur Unterstützung von B2B- und B2B2X-Geschäftsmodellen erforderlich sind. Das umfassende Portfolio bietet das Automatisierungs-Framework und die Performance-Intelligenz, die CSPs benötigen, um das eigene Netzwerkerlebnis zu verstehen, das 5G, IoT und eSIM, mobiles Geld, Video, Notdienste, IMS, Sprache, Daten und Messaging, das Kernnetzwerk sowie das Smartphone- und App-Erlebnis umfasst. Darüber hinaus unterstützt Mobileum CSPs auf der ganzen Welt beim Testen und Überwachen der internationalen Netzwerkerfahrung für ihre Roaming-, IoT- und Connected-Cars-, VoLTE-Roaming- und internationalen Carrier-Kunden. Kürzlich gab Mobileum bekannt, dass Audi (AUDVF) die Mobileum-Lösung für Connected Car Testing einsetzt, um die Ende-zu-Ende-Servicequalität (QoS) seiner vernetzten Autos zu testen und zu überwachen und die höchsten Standards für die Servicesicherheit und die Kontrolle über die Kundenerfahrung zu gewährleisten.

Quellen (verfügbar für Gartner-Abonnenten):

[1] Gartner, "Market Trend:Expand CSPs' Monetization with 5G, AI, Edge Compute", Susan Welsh de Grimaldo, 27. Mai 2021

Haftungsausschluss von Gartner:

GARTNER ist ein eingetragenes Warenzeichen und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. bzw. seiner Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet.

Gartner unterstützt keine bestimmten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Marktforschungspublikationen genannt werden, und rät Technologieanwendern auch nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen zu wählen. Vielmehr bestehen die von Gartner veröffentlichten Marktforschungspublikationen aus den Meinungen der Martkforschungsorganisation von Gartner und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen verstanden werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Marktforschung ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck.

Informationen zu Mobileum Inc.

Mobileum ist ein führender Anbieter von Telekommunikationsanalyselösungen für Roaming, Kernnetz, Sicherheit, Risikomanagement, nationale und internationale Konnektivitätstests und Kundeninformationen. Mehr als 1.000 Kunden vertrauen auf Active Intelligence, die Plattform des Unternehmens, die fortschrittliche Analyselösungen bereitstellt und es den Kunden ermöglicht, tiefgreifende Netzwerk- und Betriebsinformationen mit Echtzeitaktionen zu verbinden, die den Umsatz steigern, die Kundenerfahrung verbessern und die Kosten senken. Mobileum hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und unterhält weltweit Niederlassungen in Australien, Dubai, Deutschland, Griechenland, Indien, Portugal, Singapur und Großbritannien.

Erfahren Sie mehr unter https://www.mobileum.com/ und folgen Sie @MobileumInc auf Twitter.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1431792/Mobileum_Logo.jpg