Fussball-Event zur Womans Euro 2022 auf dem Schlossplatz Aarau

Fussballfieber auf dem Schlossplatz und Public Viewing im Stadtmuseum

Fussball-Event mit den Spielerinnen des FC Aaraus zum ersten Spiel der Schweizer Nati an der WOMANS Euro 2022 in England. Mit 8er-Töggeli-Kasten, Tschuttibildli-Tausch, Torwand schiessen und Public Viewing des Spiels Portugal – Schweiz mit Expertinnen-Talk.

Samstag, 9. Juli, ab 16 Uhr auf dem Schlossplatz und im Stadtmuseum Aarau

Liebe Medienschaffende, wir freuen uns, wenn Sie einen Hinweis auf den Fussball-Event am 9. Juli in Aarau in Ihrem Medium platzieren. Falls Sie mit den Organisatorinnen sprechen möchten, vermittle ich Ihnen gerne den Kontakt.

Beste Grüsse, Meret Radi

Ab zum Kick auf dem Schlossplatz

Am 9. Juli feiern die Spielerinnen des FC Aarau, das Stadtmuseum und das Kaufhaus zum Glück das runde Leder und übertragen das erste Spiel der Schweizer Nati an der WOMENS Euro 2022 in England. Wer kickt mit? Ab 16 Uhr 8er-Töggeli-Kasten, Torwand schiessen und Tschuttibildli-Tausch. Um 18 Uhr startet das Public Viewing des Spiels Portugal – Schweiz mit Live-Analyse und Expertinnen-Talk im Stadtmuseum. Die Spielerinnen des FC Aaraus sind live vor Ort.

Mit Essen und Barbetrieb

