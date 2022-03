Lasso Technik AG

Eichenhochzeit für die Lasso Technik

Die in Basel ansässige Lasso Technik AG feiert im Jahr 2022 ihr 80-jähriges Bestehen. Seit 80 Jahren ist die Lasso Technik als Familienunternehmen erfolgreich am Markt aktiv. Die im Jahre 1942 von Albert Schüle gegründete Unternehmung wird heute bereits in der dritten Generation von Daniel Rohrer geführt. Daniel Rohrer ist stolz ein Teil der Familiengeschichte weiterzuschreiben und die Lasso Technik weiterzuentwickeln.

80 Jahre im Flow ist das Motto dieses Jubiläumsjahres. Bereits seit der Gründung der Lasso Technik beschäftigen sich die Mitarbeitenden mit Bewegungen. Begonnen hat alles mit dem Seilbahnsystem «Lasso Cable», mit welchem vor allem Erntegüter in Plantagen kurvengängig transportiert werden können. Mit der Einführung der «Stop Silent» Rückschlagventilen wandelte sich die Lasso Technik von einer Seilbahnunternehmung zu einer polyvalenten Firma mit Knowhow im Seilbahnbau und in der Ventiltechnik im Bereich der Rückflussverhinderung. Im Laufe der Jahre verringerte sich der Anteil von Seilbahnanlagen und verschwand vorübergehend aus dem Tätigkeitsbereich. Das Knowhow in der Ventiltechnik nutzte Daniel Rohrer und entwickelte in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern das neuste Eigenprodukt der Lasso Technik: Die «Stop Silent Light» Rückstausicherung. Mit diesem Produkt gelang es das Fachwissen aus der Sauberwassertechnik in die Schmutzwassertechnik zu transferieren.

Nachdem im Frühjahr 2021 die Tochterfirma «Stop Silent Europe GmbH» gegründet wurde, schaut die Lasso Technik in eine vielversprechende Zukunft. Für die kommenden Jahre zeigt sich Daniel Rohrer optimistisch und voller Tatendrang: «Ich freue mich auf alles was noch kommt und habe noch einige Ideen, wie wir unser einzigartiges Wissen in der autonomen Rückflussverhinderung nützen können, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu befriedigen».

