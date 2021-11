ADGM

Führende Vertreter der globalen Finanzwelt aus 41 Ländern in Abu Dhabi zur fünften Ausgabe des ADGM Fintech Abu Dhabi Festival

Abu Dhabi, Uae (ots/PRNewswire)

Unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Sheikh Hazza bin Zayed Al Nahyan, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Exekutivrats von Abu Dhabi, beginnt morgen das Flaggschiff des Abu Dhabi Global Market (ADGM), das Fintech Abu Dhabi Festival, mit einem mit Spannung erwarteten Programm, das mehr als 200 Redner, 80 Sessions und 40 Stunden an Inhalten umfasst, die die globale Fintech-Landschaft gestalten. An der Veranstaltung werden die weltweit führenden Richtlinien- und Entscheidungsträger, Fintech-Innovatoren, Einhörner, Führungskräfte des Finanzsektors und Investoren teilnehmen. Die fünfte Ausgabe des größten Fintech-Festivals im Nahen Osten wird vom 22. bis 24. November 2021 in einem spannenden Hybridformat stattfinden, wobei die physische Veranstaltung im ADGM ausgerichtet wird. Das Programm des Festivals kann here eingesehen werden.

Die virtuelle Plattform des Festivals stößt im Vergleich zu den Vorjahren auf ein rekordverdächtiges internationales Interesse: die Zahl der Anmeldungen hat sich verdreifacht, und es kommen Teilnehmer aus 41 Ländern.

Das diesjährige Festival bietet 14 verschiedene Foren und Segmente, darunter die Rückkehr der sehr erfolgreichen Innovation Challenge, Fintech100, das Investor Forum, das Government Fintech Forum, der Youth Circle, die Fintech Awards sowie spannende neue Foren:

CxO21, ein Gipfeltreffen zur Innovation im digitalen Bankwesen, das die Welt der Unternehmensinnovation und des digitalen Bankwesens erkundet;

Token, die sich auf die sich schnell entwickelnde Welt der digitalen Vermögenswerte und Währungen konzentriert;

Fintech for Good, ein spezielles Forum, das sich mit der Schnittstelle zwischen Nachhaltigkeit, Fintech und Innovation befasst;

Fintech Souk, ein genauer Blick auf die neuesten Entwicklungen im Einzelhandel und Zahlungsverkehr; und

Risk4.0, ein Forum, das sich mit dem Risikomanagement in Fintech und finanzieller Sicherheit befasst.

Nach der größten Veranstaltung im Jahr 2020 verspricht das diesjährige Festival noch größer und besser zu werden, da es ein hochkarätiges Programm an Rednern bietet. Dazu gehören:

Seine Exzellenz Ahmed Jasim Al Zaabi, Vorsitzender von ADGM

Seine Exzellenz Mohammed Ali Al Shorafa Al Hammadi, Vorsitzender des Abu Dhabi Department of Economic Development

Seine Exzellenz Dr. Abdulrahman A. Al Hamidy, Generaldirektor Vorstandsvorsitzender des Arabischen Währungsfonds

Seine Exzellenz Mohamed Alabbar, Gründer und Geschäftsführer von Emaar

Jeff Sprecher, Gründer von ICE und Vorsitzender der New Yorker Börse

John Collison, Mitbegründer und Präsident, Stripe

Bill Winters, Group CEO der Standard Chartered Bank

Hana Al Rostamani, Group CEO der First Abu Dhabi Bank

Sandeep Chouhan, Group CEO der Abu Dhabi Islamic Bank

Dr Bernd Van Linder, Group CEO of Commercial Bank of Dubai

Akon, Musiker und Fintech-Unternehmer

Nuseir Yasin, bekannt durch Nas Daily

Kevin O'Leary, Unternehmer und Risikokapitalgeber

Seine Exzellenz Ahmed Jasim Al Zaabi, Vorsitzender der ADGM, kommentierte das diesjährige Festival mit den Worten: "Angesichts des raschen Wandels im gesamten Finanzdienstleistungssektor ist ein kontinuierlicher Wissensaustausch darüber, wie diese Veränderungen am besten angegangen und umgesetzt werden können, von entscheidender Bedeutung. Wir von der ADGM sind sehr stolz darauf, das größte Fintech-Festival der Region gemeinsam mit geschätzten Kollegen, angesehenen Entscheidungsträgern und führenden Vertretern des Finanzsektors und der Fintech-Branche auszurichten. Das diesjährige Fintech Abu Dhabi Festival wird sich in seinem Anspruch, inspirierend, zum Nachdenken anregend und transformativ zu sein, nicht von den vergangenen Ausgaben unterscheiden, sondern Abu Dhabi als globale Hauptstadt für Finanzinnovation, Investitionen und regulatorische Exzellenz hervorheben."

Die ADGM lädt alle interessierten Teilnehmer ein, sich für die virtuelle Veranstaltung zu registrieren und zwar hier.