Nie mehr Wasser im Keller!

Mögliche unangenehme Überraschungen aus den häuslichen Abwasserrohren sind vielfältig: Überschwemmungen und verschmutztes Trinkwasser durch Wasser-Rückstau in den Rohren, eklige oder gar gesundheitsschädigende Geruchsemissionen, Ungezieferbefall. Hohe Kosten und grosse Umtriebe sind oft die Folgen. Ein Infotext zum Thema Rückstausicherungen.

In diesem Jahr ist es vielerorts schmerzlich vor Augen geführt worden: Starkregen und Hochwasser sind keine Seltenheit mehr und können Jeden und Jede treffen. Die immer stärkere Versiegelung der Böden durch Strassenbau, Gebäude und durch die Intensivierung der Landwirtschaft führt dazu, dass Wasser nicht von den Böden absorbiert wird und dadurch schneller in Flüsse, Bäche und die Kanalisation abfliesst. Immobilienbesitzer*innen sind von den Auswirkungen besonders betroffen – Überschwemmungen von Kellern und Erdgeschossen bedeuten hohe Kosten und heftige Umtriebe. Der Grund für solche Überschwemmungen liegt oft im Rückstau der Abwassersysteme, wenn das Wasser aus der Kanalisation zurückfliesst.

Für jede Situation das passende Rückstausystem

Um zu verhindern, dass Wasser aus der Kanalisation in das Untergeschoss zurückdrücken kann, können verschiedene Rückstauverschlüsse zum Einsatz kommen und halten das Wasser noch in der Kanalisation zurück. Hierbei gibt es unterschiedliche Systeme, welche sich vor allem in ihrer Funktionsweise voneinander unterscheiden: elektronisch, mechanisch oder komplett autonom.

Was muss beim Einbau beachtet werden?

Vor dem Einbau einer Rückstausicherung ist zu beachten, dass initial sämtliche Zuflüsse einer Leitung bekannt sind. Dies setzt voraus, dass die richtigen Orte für eine Rückstausicherung ausgewählt werden. Wird eine Rückstausicherung erst nach einem Einlauf des Dachwassers eingebaut, kann dies im Falle eines Rückstaus dazu führen, dass Wasser trotz Sicherung ins Untergeschoss eindringen kann.

