Zwei Traditionsunternehmen gründen eine neue Unternehmung.

Die Lasso Technik AG aus Basel (Schweiz) und die KVT GmbH aus Kirchzarten (Deutschland) machen seit dem 26. April 2021 gemeinsame Sache. Sie gründeten für den Vertrieb von Rückstausicherungen und Rückschlagventilen die «Stop Silent Europe GmbH» mit Sitz in Kirchzarten.

Das Basler Unternehmen entwickelt für Trink- und Abwasserleitungen erfolgreich autonom ausfallsichere Rückschlagventile. Die innovativen Produkte der Firma haben in den letzten Jahren immer mehr Kunden aus ganz Europa und der restlichen Welt überzeugt.

Durch die neue Partnerschaft mit der KVT GmbH sollen nun die Vertriebspartner in der EU besser beraten und schneller beliefert werden können. Für Daniel Rohrer, Geschäftsführer der Lasso Technik AG, war der Entscheid für eine Zusammenarbeit schnell getroffen: «Ich kenne und schätze Martin Katzenschwanz schon seit vielen Jahren. Seine Expertise in der Herstellung von Ventilen und deren Vertrieb sowie sein weltweites Netzwerk sind ein grosser Gewinn für uns.»

Auch Martin Katzenschwanz freut sich auf seine neuen Aufgaben, die er mit einem kompetenten Team angehen könne. «Die Produkte einer Firma können heute qualitativ noch so gut sein», erläutert er. «Essentiell für den Geschäftserfolg ist vor allem ein gut funktionierender und kundenfreundlicher Vertrieb.»

Über die Lasso Technik AG

Die Firma wurde 1942 in Basel gegründet und wird heute von Daniel Rohrer in dritter Generation geleitet. Die Kernkompetenz ist die Entwicklung und Herstellung von sanft arbeitenden Stop Silent®-Rückschlagventilen, die weltweit millionenfach im Einsatz sind. Seit einigen Jahren ist mit Stop Silent Light® ein effektives Rückstauventil der Lasso Technik AG auf dem Markt, welches ohne jegliche Elektronik arbeitet und sich ohne bauliche Anpassungen in wenigen Minuten installieren lässt.

Über die KVT GmbH

Die KVT GmbH wird von Martin Katzenschwanz geführt und ist spezialisiert auf die Herstellung von Armaturen insbesondere auf Schlauch-Quetschventile, sowie Obst- und Weinpressen, Gärtanks und Gärbehälter.

