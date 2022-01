Sinopec International

Sinopec schließt Chinas erstes Megatonnen-Kohlenstoffabscheidungsprojekt ab

Beijing (ots/PRNewswire)

Das Qilu-Shengli-Ölfeld CCUS wird die Kohlenstoffemissionen um eine Million Tonnen pro Jahr reduzieren

Die China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, „Sinopec") hat am 29. Januar den Bau von Chinas erstem Megatonnen-Kohlenstoffabscheidungs-, -verwertungs- und -speicherungsprojekt (CCUS), dem Qilu-Shengli-Ölfeld CCUS (das „Projekt"), abgeschlossen, das den Kohlenstoffausstoß um 1 Million Tonnen pro Jahr reduzieren wird, was der Pflanzung von fast 9 Millionen Bäumen und der Stilllegung von 600.000 Kleinwagen entspricht.

Als Chinas größte CCUS-Demonstrationsanlage mit vollständiger industrieller Kette und als Maßstab für die Industrie wird das Projekt die Ölproduktion in den nächsten 15 Jahren um schätzungsweise 2,965 Millionen Tonnen steigern. Es ist von großer Bedeutung für Chinas skalierte Entwicklung von CCUS und den Aufbau eines Modells für einen „künstlichen Kohlenstoffkreislauf", um Chinas Fähigkeiten zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen zu verbessern, während das Land auf dem Weg ist, die „doppelten Kohlenstoffziele" zu erreichen, nämlich den Höhepunkt der Kohlenstoffemissionen bis 2030 und Kohlenstoffneutralität bis 2060.

Der Bau des Projekts wurde im Juli 2021 begonnen und besteht aus zwei Teilen - der Kohlendioxidabscheidung von Sinopec Qilu und der Kohlendioxidverlagerung und -speicherung des Shengli-Ölfelds. Das von Sinopec Qilu abgeschiedene Kohlendioxid wird zum Shengli-Ölfeld transportiert, um es dort weiter zu verdrängen und zu lagern. Damit wird eine integrierte Anwendung von Kohlendioxidabscheidung, -verdrängung und -lagerung erreicht, um das Kohlendioxid unterirdisch zu versiegeln und das Öl auszutreiben - so wird der Abfall zu einem Schatz.

Sinopec Qilu hat eine neue Anlage zur Rückgewinnung und Nutzung von flüssigem Kohlendioxid mit einer Kapazität von einer Million Tonnen pro Jahr errichtet, die eine Kompressionsanlage, eine Kühleinheit, eine Verflüssigungsraffinierungsanlage und unterstützende Einrichtungen zur Rückgewinnung von Kohlendioxid aus dem Abgas der Kohle-Wasserstoff-Anlage mit einer Reinigungsrate von über 99 Prozent umfasst.

Unterdessen nutzt das Shengli-Ölfeld das Prinzip der leichten Mischbarkeit von überkritischem Kohlendioxid mit Rohöl, um 10 unbeaufsichtigte Gasinjektionsstationen im Zhenglizhuang-Ölfeld zu errichten und Kohlendioxid in die 73 nahe gelegenen Bohrlöcher zu injizieren, um die Fließfähigkeit des Rohöls zu erhöhen und die Ölförderung zu verbessern, während gleichzeitig ein geschlossener Pipelinetransport von Öl und Gas eingeführt wird, um die Kohlendioxidbindung weiter zu verbessern.

Sinopec hat schon früh mit der CCUS-Forschung und -Konstruktion begonnen und ein eigenes CCUS-Technologiesystem entwickelt, das gute Ergebnisse bei der Verbesserung der Rohölgewinnung und der Verringerung der Kohlenstoffemissionen erzielt hat; einige der Abscheidetechnologien sind im Inland führend und weltweit fortschrittlich.

Die von Sinopec entwickelte Technologie zur Abscheidung von Kohlendioxid bei niedrigem Partialdruck wurde bereits in mehr als 50 Anlagen in 16 Provinzen und Städten Chinas erfolgreich eingesetzt und fängt jährlich mehr als 200.000 Tonnen Kohlendioxid ab. Das Unternehmen hat mehrere wichtige technologische Probleme in Angriff genommen. Durch die aktive Durchführung von Feldversuchen in den Ölfeldern von Ostchina und Shengli und die Erforschung der Erschließungsmethode der Hochdruckflutung mit Kohlendioxid hat Sinopec das Problem der schwierigen Wassereinspritzung und der Ölförderung in Lagerstätten mit sehr geringer Durchlässigkeit effektiv gelöst und die innovative Erschließungsmethode der Kohlendioxideinspritzung mit „Durchsatzverschiebung" vorgeschlagen, um eine effiziente Erschließung von versiegelten kleinen Blocklagerstätten durchzuführen. Sinopec hat außerdem Chinas erste Abgasverdrängungs-, Zyklusverwertungs- und Speicherbasis für Ölreservoirs mit hohem Wassergehalt im Sinopec Zhongyuan-Ölfeld gebaut.

Auf der Grundlage einer systematischen Untersuchung der großen Kohlendioxidemissionsquellen Chinas hat Sinopec eine Methode zur Bewertung des CCUS-Potenzials entwickelt und die Sinopec-Datenbank für Quellen und Senken eingerichtet. Bis heute hat Sinopec 36 Kohlendioxid-Flutungsprojekte durchgeführt.

Sinopec ist bestrebt, die Konstruktionen voranzutreiben und die industrialisierte Entwicklung von CCUS zu realisieren. Sinopec wird ein CCUS-Forschungs- und Entwicklungszentrum errichten, das sich auf die neuesten technologischen Durchbrüche konzentrieren wird, einschließlich der Integration von CCUS mit neuen Energien, Wasserstoff und Biomasse. Das Unternehmen wird die technologischen Anwendungen wie die Kohlendioxidproduktion von hochwertigen Chemikalien und die Kohlendioxidmineralisierung und -nutzung vorantreiben, um Durchbrüche in den Kerntechnologien zu erzielen und die Anlagenengpässe bei der Abscheidung, dem Transport, der Nutzung und der Speicherung von Kohlendioxid zu beheben.

Mit dem Ziel, ein technologisches Innovationssystem für Kohlendioxid aufzubauen, das aus der Entwicklung von Technologien, dem Bau von Demonstrationsprojekten und der Industrialisierung besteht, wird Sinopec die industrielle Kette der sauberen Kohlenstoffbindung erweitern und die Grundlage für die Innovation von Technologien zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen schaffen.

Zwischen 2021 und 2025 wird Sinopec in Zusammenarbeit mit Sinopec Nanjing Chemical Industries Co. Ltd. ein weiteres CCUS-Demonstrationsprojekt im Megatonnenbereich in den angeschlossenen Öl- und Gasfeldern von Sinopec East China und Sinopec Jiangsu Oilfield errichten, um eine industrialisierte Entwicklung von CCUS zu erreichen und die Aussichten auf dem Weg Chinas zu Carbon Peak und Kohlenstoffneutralität zu erweitern.

