Lasso Technik AG

Ein kleines Rückstauventil mit grosser Wirkung.

Stop Silent Light® DN80

Ob Einfamilienhaus, Serverraum oder Produktionsstätte: Schützen Sie Ihre wertvollen Einrichtungen mit dem neu entwickelten Stop Silent Light®-Ventil für kleine Sauberwasserleitungen.

Das kleinste Rückstauventil unter den Stop Silent Light®-Produkten ist spezifisch für den Einsatz in Sauberwasserleitungen ausgelegt. Die neu entwickelte Neopren-Membrane passt sich dem geringeren Wasserdruck in kleineren Leitungen perfekt an. Dadurch ist die Funktionalität immer gewährleistet.

Das neue Stop Silent Light®-Ventil können Sie in vielen unterschiedlichen Situationen zum Schutz Ihrer Räumlichkeiten einsetzen. Es hindert eindringende Amphibien am Weiterkommen genauso effizient, wie es einen Rückstau bei Hochwasser aufhält. Zudem verschliesst die Membrane so dicht, dass sich unangenehme Gerüche nicht durch das Leitungssystem in ihrem Gebäude ausbreiten können.

Wie bei allen Stop Silent Light®-Ventilen ist der Einbau auch hier äusserst einfach. Da sich das Ventil mechanisch über den Wasserdruck schliesst und öffnet, wird keine Elektronik benötigt. Die Montage wird von einem Fachmann mit wenigen Handgriffen erledigt. So ist ihr Gebäude innert kurzer Zeit bestens geschützt.

Anwendungen – nur für Sauberwasser

- Schutz vor eindringenden Kleintieren

- Verhindert Geruchsemissionen

- Hochwasserschutz

- Schutz vor Regenwasserrückstau

- Schutz vor Löschwasserrückstau

- Schalldämpfung der Kanalisationsrohre

- Sturmboote

Technische Daten

- Spannbereich 75 bis 80 mm

- Länge 180 mm

- Material Membrane Neopren

Haben Sie Fragen? Wir geben Ihnen gerne weitere Auskünfte

Lasso Technik AG

Niklaus von Flüe-Strasse 33

4059 Basel

+41 61 331 40 90

lasso@lasso.ch

www.stopsilent.ch