Medienmitteilung: TWINT entwickelt neue Generation des Lastschriftverfahrens

Medienmitteilung: TWINT entwickelt neue Generation des Lastschriftverfahrens

Anbei finden Sie die TWINT Medienmitteilung vom 23. Mai 2025. Das Lastschriftverfahren LSV+ wird per 30. September 2028 eingestellt. TWINT tritt an, um Rechnungsstellern künftig ein Produkt anzubieten, welches das Lastschriftverfahren im TWINT Stil digital und modern neu denkt.

Please find attached the TWINT press release dated 23rd May 2025. The direct debit procedure LSV+ will be discontinued on 30 September 2028. TWINT is stepping up to offer billers a product that will reimagine the direct debit procedure in digital and modern fashion – true to the TWINT style.

