Bio Marché AG

Auch der 24. Bio Marché war ein Besuchermagnet

Zofingen (ots)

Die grösste Schweizer Bio-Messe "Bio Marché" hat Zofingen vom 21. bis 23. Juni 2024 erneut in ein einzigartiges Bio-Paradies verwandelt. Auch wenn das Wochenende sehr regnerisch startete, lockte das Schweizer Bio-Festival erneut Zehntausende Besucherinnen und Besucher von Nah und Fern ins Aargauer Städtchen. Am Sonntag herrschte ideales Marktwetter, und so meldeten zahlreiche Aussteller schon vor Messeschluss: "restlos ausverkauft".

Die Schweizer Bio-Messe "Bio Marché" hat es einmal mehr bewiesen: Bio ist ein Publikumsmagnet. Das schmucke Städtchen Zofingen wurde seinem Ruf als "Schweizer Bio-Hauptstadt" mehr als gerecht. Die Besucher des Bio Marché wollen vor allem eins: Bio-Spezialitäten degustieren, vergleichen, einkaufen und geniessen. Gelegenheit dazu bot sich auch dieses Jahr wieder mehr als genug - bei den Ausstellern aus dem In- und Ausland gab es viele Tausend Köstlichkeiten zu probieren und Naturkosmetik, Textilwaren, Pflanzen, Baustoffe und Möbel zu entdecken und bestaunen.

Besondere Anziehungspunkte waren der liebevoll betreute Streichelzoo und die in Kooperation mit Bio Suisse gestaltete, vielfältige "Bauerngasse". Auch der neue Hauptsponsor Coop begeisterte mit seinem Auftritt - im "Naturaplan Village" dufteten Kaffee und frisches Brot um die Wette, an diversen Ständen konnte man mit Coop-Lieferanten persönlich in Kontakt treten, und auch die "Pimp your Prosecco"-Station erfreute sich grosser Beliebtheit.

Die nächste Gelegenheit, ins Bio-Schlaraffenland einzutauchen, gibt's vom 20. - 22. Juni 2025 - dann feiert der Bio Marché sein 25-Jahr-Jubiläum.

