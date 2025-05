PepsiCo

Pepsi feiert den Frauenfußball als offizieller Partner der UEFA Women's EURO 2025

Pepsi ist stolz, sein Engagement für den Fußball als offizieller Partner der UEFA Women's EURO 2025 zu bekräftigen, die vom 2. bis 27. Juli 2025 in der Schweiz stattfinden wird. Dies ist ein bedeutender Meilenstein in Pepsi's langjähriger globaler Fußballreise, die weibliche Athleten ins Rampenlicht rückt und dem Frauenfußball einen bedeutenden Impuls verleiht.

Pepsi baut auf dem großen Zuspruch und den hohen Zuschauerzahlen nach der UEFA Women's EURO 2022 in England auf und vertieft seine Rolle im Frauenfußball mit einem lokal geführten, auf die Fans ausgerichteten Ansatz in der Schweiz, dem Austragungsort des diesjährigen Turniers. Die Partnerschaft kombiniert die globale Plattform von Pepsi mit kulturell ansprechenden lokalen Aktivitäten, um die nächste Generation von Fußballfans zu inspirieren und zu begeistern, indem sie Fußballlegenden aus verschiedenen Generationen, Vereinen und Ländern in einer neuen, starbesetzten, globalen Kampagne zusammenbringt, die die Fußballstars feiert, die das Spiel neu definieren. Refresh the Game zeigt die Ikonen des heutigen Fußballs zusammen mit den Legenden der Vergangenheit, wie sie die denkwürdigsten Fußballmomente der letzten 50 Jahre auffrischen.

Seit einem halben Jahrhundert steht Pepsi im Zentrum der Fußballkultur und liefert epochale Filme, die die legendärsten Figuren des Sports beleuchten. Von Pelés Debüt in den 1970er Jahren bis hin zu David Beckhams Wild-West-Auseinandersetzung und Ronaldinhos Brillanz am Strand - die Einführung von Refresh the Game ist nicht anders.

Mit rekordverdächtigen Zuschauerzahlen und steigender Beteiligung tritt der Frauenfußball in eine neue Ära ein und wird zur am schnellsten wachsenden Sportart der Welt, und Pepsi engagiert sich für seine Zukunft. Das Team aus Weltklasse-Talenten wie Alexia Putellas, Lauren James, Caroline Graham Hansen, Farah Jefry und Leah Williamson schreibt die Regeln neu und zerschlägt Stereotypen. EURO-Siegerinnen, UEFA Women's Champions League-Legenden, erfolgreiche Torjägerinnen, Women's Ballon d'Or- und Women's Super League-Königinnen - dieses Staraufgebot steht für Dominanz. Auf und neben dem Spielfeld verändern ihre atemberaubenden Fähigkeiten, ihre dynamischen Persönlichkeiten und ihr unverblümtes Auftreten das Spiel.

Um diese Kampagne zum Leben zu erwecken und mit den Fans auf einer tieferen Ebene in Kontakt zu treten, führt Pepsi verschiedene Schlüsselinitiativen in ganz Europa durch, insbesondere in der Schweiz, wo das Turnier stattfinden wird. Diese Initiativen sollen die Kampagne Refresh the Game ergänzen, die ab Juni in der Schweiz lanciert wird, indem sie greifbare Erlebnisse vor Ort schaffen, die dieselben Fussballlegenden und aufstrebenden Stars feiern, die im Film vorgestellt werden. Durch die Einbindung der Fans über digitale und physische Kanäle will Pepsi eine kohärente und mitreißende Feier des Frauenfußballs schaffen, die bei den Zuschauern weltweit Anklang findet.

Zu den wichtigsten Initiativen gehören:

Landesweite Aktivitäten in Schweizer Städten wie Basel, Bern, Genf und Zürich, wo Pepsi in den offiziellen UEFA-Fanzonen eindrückliche Fan-Erlebnisse schaffen wird, die im Vorfeld und während des Turniers für Begeisterung sorgen.

Limitierte Pepsi Zero Sugar Dosen mit dem Branding der UEFA Women's EURO und Schweizer Designelementen, exklusiv erhältlich während des Turniers in der Schweiz.

Eine Ticketverlosungsaktion, bei der Fans die Chance haben, eines von 200 Tickets für die UEFA Women's EURO 2025 zu gewinnen.

Fortgesetzte Unterstützung des Frauenfußballs in der Schweiz durch Partnerschaften mit Spitzenvereinen wie BSC Young Boys, FC Basel, FC Zürich und Servette FC.

Pepsi ist auch stolz darauf, die Schweizer Nationalspielerinnen Nadine Riesen und Riola Xhemaili zu verstärken, die beide auf Werbeverpackungen zu sehen sind und als offizielle Pepsi-Botschafterinnen fungieren.

"Die UEFA Women's EURO 2025 ist ein entscheidender Moment für den Frauenfußball, und wir sind stolz darauf, dass Pepsi hier in der Schweiz eine so sichtbare und unterstützende Rolle spielt", sagte Rachael Caulton, GM Northern Europe Franchise Beverages bei PepsiCo. "Wir bei Pepsi haben uns verpflichtet, das Wachstum des Frauenfußballs zu beschleunigen, indem wir Plattformen schaffen, die Talente feiern, Fans inspirieren und dem Spiel helfen, neue Zielgruppen zu erreichen. Dieser Sommer ist mehr als nur ein Turnier - er ist ein Fest der Leidenschaft, des Wachstums und der unglaublichen Sportler, die die Zukunft des Fußballs neu gestalten."

Um den Aufstieg und die Zukunft des Fußballs voranzutreiben, hat Pepsi sein Engagement zur Unterstützung des UEFA Women's Football bis 2030 erneuert. Diese branchenweit erste Investition spiegelt das Vertrauen von Pepsi in die Zukunft des Frauenfußballs und sein Engagement wider, seine Spielerinnen zu neuen Höhenflügen zu verhelfen.

