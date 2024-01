TWINT Medienmitteilung: Jahreszahlen 2023

TWINT AG

Medienmitteilung: Die Schweiz hat 2023 rund 590 Millionen Mal getwintet – vor allem an der Ladenkasse. 2024 wird TWINT durch die Einführung von Widgets noch praktischer.

Anbei finden Sie die TWINT Medienmitteilung vom 22. Januar 2024 zu folgenden Themen: Im Jahr 2023 haben die über 5 Millionen Nutzerinnen und Nutzer von TWINT in der Schweiz insgesamt 590 Millionen Transaktionen getätigt. An der Ladenkasse wurden dabei fast doppelt so viele Zahlungen mit TWINT vorgenommen wie noch im Vorjahr. Mit der Einführung von TWINT Widgets für iOS bezahlen die User jetzt noch schneller an der Kasse.

Please find attached the TWINT press release dated 22 January 2024 on the following topics: In 2023, the more than 5 million TWINT users in Switzerland carried out a total of 590 million transactions. Almost twice as many payments were made with TWINT in brick-and-mortar stores than in the previous year. With the introduction of TWINT widgets for iOS, users are now able to pay even faster at the checkout.

