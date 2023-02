TWINT AG

Medienmitteilung: TWINT erreicht 5 Millionen Active Users

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

4 Dokumente

Medienmitteilung: TWINT erreicht 5 Millionen Active Users - im Jahr 2022 haben die Menschen in der Schweiz insgesamt 386’000’000 Mal getwintet.

Sehr geehrte Medienschaffende

Anbei finden Sie die TWINT Medienmitteilung vom 21. Februar 2023 zu folgenden Themen: Zum Jahresstart knackt TWINT den Meilenstein von fünf Millionen Active Users. Und auch die Transaktionszahlen sind auf Rekordkurs: Die Nutzerinnen und Nutzer der TWINT App haben im Jahr 2022 rund 386’000’000 Mal getwintet. Das sind mehr Transaktionen als in allen Jahren seit der Gründung von TWINT kombiniert.

---

Dear media representatives

Please find attached the TWINT press release of Februar 21st 2023 about the following topics: TWINT starts the new year by reaching the milestone of 5 million active users. Transaction figures are also setting records, with users of the TWINT app having twinted around 386 million times in 2022. This is higher than the number of transactions for all previous years since the founding of TWINT combined.

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Ettore Trento Senior Manager Media Relations & Storytelling

Telefon +41 58 510 88 40 media.relations@twint.ch www.twint.ch

TWINT AG Konsumstrasse 20 / Stauffacherstrasse 41 CH-3007 Bern / CH-8004 Zürich