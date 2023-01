RTLZWEI

Ab Montag bei RTLZWEI: Das sind die ersten Performances im "Music Drive In"

In der Jury: Guildo Horn, Prince Damien und Loona

Für wen öffnen sich in Folge eins alle drei Schranken?

Ab 30. Januar, Montag bis Freitag um 17:05 Uhr bei RTLZWEI

Endlich stehen die ersten Autos in der Bestellauffahrt. Doch nicht irgendein Drive In - hier werden Songs bestellt. In Deutschlands erstem musikalischen Drive In fahren die Kandidatinnen und Kandidaten vor, wünschen sich ein Lied und performen es dann vor der prominenten Jury. "Music Drive In" startet am 30. Januar bei RTLZWEI und läuft montags bis freitags um 17:05 Uhr.

Voller Spannung sitzen Unterhaltungslegende Guildo Horn, Echo-Gewinnerin Loona und DSDS-Gewinner Prince Damien am Jurypult. Sie haben die Macht über das Weiterkommen der Sängerinnen und Sänger. Entscheiden sich alle drei, dass der Auftritt sie begeistert hat, geht pro Stimme eine Schranke nach oben. So kommen die Autos auf den Gewinnerparkplatz, wo sie zwischen fünf Kofferräumen auswählen und bis zu 1.000 Euro gewinnen können.

Die allererste Performance im "Music Drive In" ist "Rolling In The Deep" von Adele. Die 16-jährige Princella kann alle Jury-Mitglieder von sich überzeugen. Doch hat sie auch ein glückliches Händchen bei der Autoschlüssel-Wahl? Wie viele Scheine kann sie für ihre Performance abstauben? Außerdem trifft Prince Damien einen alten Bekannten. Kandidat Ito und er waren gemeinsam bei "Deutschland sucht den Superstar". Können Ito und das singende Kita-Team mit "Livin' la Vida Loca" von Ricky Martin Prince und die anderen Jurymitglieder von sich überzeugen?

Jurorin Loona denkt gerne an die Zeit zurück: "Die Zeit am Set war wirklich magisch. Es gab so viele skurrile Momente, aber auch so viele, die mich emotional berührt haben. Das habe ich überhaupt nicht erwartet."

Musikexperte Guildo Horn sitzt neben ihr in der Jury. "Innerhalb von zehn Minuten erfährt man extrem viel über einen Menschen. Das ist Musik Speed-Dating!"

Prince Damien hatte ebenfalls eine Menge Spaß: "Der Vorteil bei uns ist, dass die Kandidatinnen und Kandidaten sich in ihrem Auto ein bisschen wie zu Hause fühlen. Da kann man mehr relaxen, einfach Gas geben und Spaß haben."

Die erste Episode "Music Drive In" ist am Montag, 30. Januar, um 17:05 Uhr bei RTLZWEI zu sehen. Das Format läuft von Montag bis Freitag, alle Folgen sind jeweils sieben Tage im Voraus auf RTL+ verfügbar. "Music Drive In" wird von Seo Entertainment produziert.

