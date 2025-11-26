Griesser AG

Medienmitteilung Griesser: Solozip im Wohnbau «D-Vision» - energieautarkes Wohnen mit Panoramablick

Bild-Infos

Download

9 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Liebe Medienschaffende

Auf einem Hügel oberhalb von Bellinzona entstand mit «D-Vision» ein modernes, energieautarkes Wohnprojekt, das durch seine Architektur und Nachhaltigkeit auffällt: Die exklusiven Wohnungen ruhen auf Stahlbetonpfeilern und beeindrucken mit ihren skulpturalen Volumen sowie 283 m² grossen Glasflächen. Diese schaffen nicht nur eine starke visuelle Identität, sondern eröffnen auch einen 180°-Panoramablick über das Tessiner Tal. Dank unter anderem grossflächiger Photovoltaikmodule erreicht das Gebäude einen emissionsfreien Betrieb. Für zusätzlichen Komfort und Energieeffizienz sorgen automatisierte Griesser Solozip-Fassadenmarkisen, welche die thermische Behaglichkeit steigern, vor Überhitzung schützen und den architektonischen Ausdruck unterstreichen.

Weitere Informationen finden Sie in der Medienmitteilung anbei.

Hochaufgelöstes Bildmaterial ist im Anhang verfügbar.

Bei Fragen bin ich gerne für Sie da.

Herzliche Grüsse

Joël Steiger

Medienkontakt:

Joël Steiger Head of Corporate Communications & Public Affairs +41 58 822 43 29 +41 79 721 71 16 media@griesser.ch www.griesser.com