Griesser AG

Medienmitteilung Griesser: Sonnenschutzgestaltung für das preisgekrönte Projekt «Quartier Général» in Paris

Liebe Medienschaffende

Im Pariser Projekt «QG – Quartier Général» verbinden DATA architects und THINK TANK architecture den respektvollen Umgang mit historischer Bausubstanz mit zeitgemässem Nutzungskomfort. Aussenliegende Sonnenschutzlösungen von Griesser leisten dabei einen zentralen Beitrag zur Tageslichtsteuerung, thermischen Behaglichkeit und architektonischen Klarheit.

Weitere Informationen finden Sie in der Medienmitteilung anbei. Bildmaterial in hoher Auflösung ist im Anhang verfügbar.

Bei Fragen bin ich gerne für Sie da.

Herzliche Grüsse

Joël Steiger

Medienkontakt:

Joël Steiger 
Head of Corporate Communications & Public Affairs
+41 58 822 43 29
+41 79 721 71 16
 media@griesser.ch
 www.griesser.com
