Medienmitteilung Griesser: Sonnenschutzgestaltung für das preisgekrönte Projekt «Quartier Général» in Paris
Liebe Medienschaffende
Im Pariser Projekt «QG – Quartier Général» verbinden DATA architects und THINK TANK architecture den respektvollen Umgang mit historischer Bausubstanz mit zeitgemässem Nutzungskomfort. Aussenliegende Sonnenschutzlösungen von Griesser leisten dabei einen zentralen Beitrag zur Tageslichtsteuerung, thermischen Behaglichkeit und architektonischen Klarheit.
