PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Griesser AG mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Griesser AG

Medienmitteilung Griesser: Veränderungen in der Geschäftsleitung der Griesser Gruppe

Ein Dokument

Liebe Medienschaffende

Urs Neuhauser hat seine Funktion als CEO der Griesser Gruppe per 12. Januar 2026 im gegenseitigen Einvernehmen abgegeben.

Die interimistische Geschäftsführung übernimmt Stefan Leitner, bisher CFO der Griesser Gruppe. Er wird von Walter Strässle, Verwaltungsratspräsident und Vertreter der Inhaberfamilie, unterstützt. Mit dieser bereits in Kraft getretenen Übergangslösung sind Kontinuität und Stabilität in der Unternehmensführung sichergestellt.

Weitere Informationen finden Sie in der Medienmitteilung anbei.

Bei Fragen sind wir gerne für Sie da.

Herzliche Grüsse

Joël Steiger

Medienkontakt:

Joël Steiger 
Head of Corporate Communications & Public Affairs
+41 58 822 43 29
+41 79 721 71 16
 media@griesser.ch
 www.griesser.com
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Griesser AG mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Weitere Storys: Griesser AG
Weitere Storys: Griesser AG
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren