Medienmitteilung Griesser: Veränderungen in der Geschäftsleitung der Griesser Gruppe

Urs Neuhauser hat seine Funktion als CEO der Griesser Gruppe per 12. Januar 2026 im gegenseitigen Einvernehmen abgegeben.

Die interimistische Geschäftsführung übernimmt Stefan Leitner, bisher CFO der Griesser Gruppe. Er wird von Walter Strässle, Verwaltungsratspräsident und Vertreter der Inhaberfamilie, unterstützt. Mit dieser bereits in Kraft getretenen Übergangslösung sind Kontinuität und Stabilität in der Unternehmensführung sichergestellt.

