Realty ONE Group

Realty ONE Group erlebt ein weiteres Rekordjahr und startet gleichzeitig einen globalen Expansionsplan

Las Vegas (ots/PRNewswire)

Die Nummer 1 unter den Fast and Serious* Franchisegebern im Immobilienbereich veranstaltet zum ersten Mal einen globalen Tag der offenen Tür und ist auf dem besten Weg, sein bestes Jahr aller Zeiten zu erleben

Die Realty ONE Group, eine moderne Lifestyle-Marke, die als einziger "Fast and Serious" Franchisegeber* im Immobilienbereich ausgezeichnet wurde, verzeichnet bereits in den ersten beiden Monaten des Jahres 2021 Rekordzahlen im Vergleich zum Vorjahr: die Anzahl der Makler stieg um 22 %, das Umsatzvolumen um 40 % und der Franchiseumsatz um 29 %. Mit diesem enormen Wachstum beschleunigt das Unternehmen seine globale Expansion und erwartet das beste Jahr aller Zeiten.

Die UNBrokerage, wie sie in der Branche genannt wird, hat mittlerweile Büros in 45 US-Bundesstaaten und Kanada und nutzt ihr explosives Wachstum und ihre dynamische Marke in den USA, um nach Europa, Südamerika und Asien zu expandieren. Das Unternehmen empfängt nächste Woche, vom 10. bis 12. März, Vertreter aus fünf Ländern in Las Vegas, Nevada, während seines ersten Global Franchise Open House.

"Ich würde gerne sagen, dass wir 2021 durchstarten, aber wir haben nie wirklich aufgehört", sagte Kuba Jewgieniew, CEO und Gründer der Realty ONE Group. "Wir gehen davon aus, dass wir in diesem Jahr über 100 neue Franchises unterzeichnen werden, wobei wir selektiv neue Niederlassungen vergeben und in neuen Ländern Partnerschaften mit Unternehmern eingehen, die die Marke unseres Unternehmens, COOLTURE, YOU-first focus und Community Giveback verkörpern."

Im vergangenen Jahr übertraf die Realty ONE Group alle bisherigen Rekorde: Sie verkaufte trotz der COVID-Pandemie 86 Franchises und stellte mehr als 2.600 Immobilienfachleute ein.

Am 3. März startete das Unternehmen ein fünfwöchiges LIVE-Rathausprogramm mit dem Namen March UNMadness, um die Entwicklung der ONE University und die Schlüssel zum Business-Ökosystem der Realty ONE Group vorzustellen, das die Konvergenz von strukturiertem Business-Coaching, Business-Technologie, Business-Marketing und Business-Lifestyle darstellt, um geschäftlichen Erfolg zu erzielen. Im März werden die Gastgeber von UNMadness jede dieser Funktionen des Business-Ökosystems detailliert erläutern, die dazu geführt haben, dass so viele Mitarbeiter der Realty ONE Group die Marke lieben und mit dem Unternehmen noch erfolgreicher sind.

Die Realty ONE Group entwickelt sich zu einer modernen Lifestyle-Immobilienmarke, die einen blühenden Geist und COOLTURE verkörpert, während sie sich auf Business-Coaching und eigene Technologien konzentriert.

Weitere Informationen finden Sie auf www.OwnAOne.com.

*Realty ONE Group, von der Franchise Times zum EINZIGEN "Fast & Serious"-Immobilien-Franchisegeber und zu den Top Ten unter allen Franchises gezählt. LINK

Informationen zur Realty ONE Group

Die 2005 gegründete Realty ONE Group ist ein Branchenstörer, der das Immobilien-Franchising mit seinem einzigartigen Geschäftsmodell, seiner COOLTURE, seiner technologischen Infrastruktur und seiner herausragenden Unterstützung für seine Immobilienfachleute radikal verändert. Das Unternehmen wächst schnell und zählt inzwischen mehr als 15.000 Immobilienfachleute in über 300 Büros in 45 US-Bundesstaaten, in Washington D.C. sowie in Kanada. Die Realty ONE Group zählt bei REAL Trends zum Besten 1 Prozent des Landes, wurde vom Entrepreneur Magazine als Top 5 Immobilien-Franchise gewürdigt und steht seit sieben Jahren in Folge auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen von Inc. 500. Die Realty ONE Group geht voran und öffnet Türen, nicht nur für ihre Kunden, sondern auch für Immobilienprofis und Franchisenehmer. Weitere Informationen finden Sie auf www.RealtyONEGroup.com.

