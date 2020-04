Ferris Bühler Communications

Nadine Gerber: Neuer Roman bricht mit Tabuthema

Auch Totgeburten und Kinder mit schweren Schicksalen sollen den Eltern für immer in Erinnerung bleiben. Dafür sorgen verschiedene Organisationen, die Betroffenen kostenlos professionelle Fotografen zur Seite stellen, um im letzten Moment noch eine Erinnerung schaffen zu können, die für immer bleibt.

Auch die Zürcher Autorin und Journalistin Nadine Gerber geht dieser Arbeit nach. Das Thema hat sie nun in ihrem dritten Roman aufgenommen, der am Montag, 6. April 2020 erscheint: «Unvergessen – ein Bild für die Ewigkeit». Publiziert vom deutschen Piper-Verlag, handelt der Roman von einer Liebesgeschichte mit dramatischem Hintergrund. In ihrem dritten Buch thematisiert Nadine Gerber die Fotografie von Kindern mit schweren Schicksalen.

