Fürstentum Liechtenstein

Rechtsanwalts-Diplome überreicht

Vaduz (ots)

Liechtenstein hat acht neue Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Justizministerin Katrin Eggenberger überreichte den Absolventinnen und Absolventen am Freitag, 19. Juni 2020 in der Hofkellerei des Fürsten von Liechtenstein ihre Diplome.

Neun Kandidatinnen und Kandidaten sind im Frühling 2020 zur Rechtsanwalts- bzw. EWR-Eignungsprüfung angetreten, acht davon haben die Prüfungen erfolgreich bestanden und durften am Freitag ihre Diplome entgegennehmen.

In ihren Begrüssungsworten gratulierte Justizministerin Katrin Eggenberger den Absolventinnen und Absolventen zu ihrer grossen Leistung, der insbesondere zu Zeiten von Covid-19 eine noch höhere Wertschätzung gebühre. Denn aufgrund der strikten Schutzmassnahmen war einige Zeit unklar, ob die mündliche Schlussprüfung überhaupt durchgeführt werden konnte, was für die Teilnehmenden eine zusätzliche Belastung darstellte. "Es war keine einfache Situation, mit der Sie zusätzlich zum Lerndruck klarkommen mussten, insbesondere, wenn der Kopf frei fürs Lernen sein sollte", sprach Regierungsrätin Katrin Eggenberger den Anwesenden ihre Anerkennung aus. "Aber Sie haben bewiesen, dass Sie auch in schwierigen Zeiten einen kühlen Kopf bewahren und sich auf Ihre Ziele fokussieren. Wichtige Eigenschaften, die Sie für den Anwaltsberuf auszeichnen."

