Die Realty ONE Group wird 2021 für jede ihrer Transaktionen einen Baum pflanzen

Die UNBrokerage kündigt ONE Cares Plan für das neue Jahr an, um die Umwelt zu beeinflussen und so viele Menschenleben wie möglich zu berühren

Die Realty ONE Group, eine moderne Lifestyle-Marke und einer der am schnellsten wachsenden Franchisegeber in der Immobilienbranche, hat ein neues Programm ins Leben gerufen, um die Umwelt zu schonen und in Gemeinden auf der ganzen Welt etwas zu bewirken. Mit dem Programm ONE Tree, ONE World verpflichtet sich der globale Franchisegeber, für jedes von seinen Immobilienprofis gekaufte oder verkaufte Haus im Jahr 2021 einen Baum zu pflanzen, mit einem Ziel von 111.111 Bäumen.

ONE Tree, ONE World ist ein Teil der ONE Cares 501(c)3 des Unternehmens und wird auch seinen REALTORS(R) die Möglichkeit geben, im Namen ihrer Kunden Bäume für Häuser zu kaufen oder zu pflanzen, die im Laufe des Jahres gekauft und verkauft werden.

"Liebe ist unsere EINE Goldene Regel und Zurückgeben ist Teil unserer COOLTURE, es ist in unserer DNA", sagte Kuba Jewgieniew, CEO und Gründer der Realty ONE Group. "ONE Tree, ONE World gibt uns die Möglichkeit, auf mehr als 111.111 Arten einen direkten und bedeutenden Einfluss auf unsere Gemeinden auf der ganzen Welt zu nehmen."

Im vergangenen Jahr war die UNBrokerage, wie sie in der Branche genannt wird, unglaublich stolz darauf, fast 100.000 US-Dollar an wohltätige Organisationen und Gemeinden im ganzen Land zu spenden, zusammen mit Tausenden von ehrenamtlichen Stunden in lokalen Märkten.

Der globale Franchisegeber hatte ein weiteres Rekordjahr, in dem er trotz der Pandemie 86 Franchises verkaufte und mehr als 2.600 Immobilienprofis hinzugewann.

Informationen zur Realty ONE Group

Die 2005 gegründete Realty ONE Group ist ein Branchenstörer, der das Immobilien-Franchising mit seinem einzigartigen Geschäftsmodell, seiner COOLTURE, seiner technologischen Infrastruktur und seiner herausragenden Unterstützung für seine Immobilienprofis radikal verändert. Das Unternehmen wächst schnell und zählt inzwischen mehr als 15.000 Immobilienfachleute in über 300 Büros in 45 US Bundesstaaten, in Washington D.C. sowie in Kanada. Die Realty ONE Group zählt bei REAL Trends zum Besten 1 Prozent des Landes, wurde vom Entrepreneur Magazine als Top 5 Immobilien-Franchise gewürdigt und steht seit sieben Jahren in Folge auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen von Inc. 500. Die Realty ONE Group geht voran und öffnet Türen, nicht nur für ihre Kunden, sondern auch für Immobilienprofis und Franchisenehmer. Weitere Informationen finden Sie auf www.RealtyONEGroup.com.

