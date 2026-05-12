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Kraftfahrt-Bundesamt passt Überwachung von Typgenehmigungen an: SGS-TÜV Saar unterstützt Hersteller bei der Umsetzung ab 2026

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Stuttgart (ots)

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) stellt die Verfahren zur Überwachung von Produkten und Prozessen bei Inhabern von Typgenehmigungen neu auf. Die aktualisierten Anforderungen an die Konformitätsüberprüfung der Produktion (Conformity of Production, CoP) treten schrittweise im Laufe des Jahres 2026 in Kraft und betreffen sowohl organisatorische Strukturen als auch die Ausgestaltung genehmigungsrelevanter Prozesse bei Herstellern.

Mit den Anpassungen verfolgt das KBA das Ziel, die Nachvollziehbarkeit, Wirksamkeit und Nachhaltigkeit genehmigungsrelevanter Prozesse über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg zu stärken. Dabei rückt insbesondere die systematische Überwachung und dokumentierte Umsetzung der genehmigungsrelevanten Anforderungen stärker in den Fokus der Marktüberwachung.

Neu ist, dass der erforderliche Nachweis zur Wirksamkeit der Prozesse auch außerhalb eines formellen Zertifizierungsverfahrens erbracht werden kann. Eine verpflichtende Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems - etwa nach ISO 9001 - ist nicht mehr zwingend erforderlich.

Die SGS-TÜV Saar GmbH unterstützt Hersteller und Genehmigungsinhaber frühzeitig bei der Einordnung der neuen regulatorischen Anforderungen sowie bei der Vorbereitung auf die künftigen Überwachungs- und Auditprozesse. Als vom Kraftfahrt-Bundesamt benannter Technischer Dienst der Kategorie C verfügt die SGS-TÜV Saar GmbH über umfassende Erfahrung in der Konformitätsüberprüfung der Produktion (CoP-Q) und begleitet Hersteller sowohl fachlich als auch organisatorisch durch die anstehenden Veränderungen.

Hersteller profitieren dabei von aktuellen regulatorischen Informationen, methodischer Unterstützung und einer praxisnahen Begleitung, um sich gezielt und rechtzeitig auf die ab 2026 geltenden Überwachungsprozesse einzustellen.

Über die SGS-TÜV Saar GmbH

Die SGS-TÜV Saar GmbH ist ein unabhängiger Technischer Dienst und Teil der SGS-Gruppe. Sie unterstützt Hersteller und Genehmigungsinhaber bei der Erfüllung regulatorischer Anforderungen im Rahmen nationaler und internationaler Typgenehmigungsverfahren.

Kontakt: de.cop.homologation@sgs.com