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SGS-TÜV Saar stärkt Sicherheitsökosystem durch Kooperation mit Eskube

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Puchheim (ots)

SGS-TÜV Saar GmbH, einer der weltweit führenden Anbieter für Training, Evaluieren und Zertifizieren im Bereich Funktionale Sicherheit und Cyber-Sicherheit, baut sein internationales Expertennetzwerk weiter aus. Seit Februar 2026 besteht eine neue Kooperation mit dem italienischen Engineering-Dienstleister Eskube SRL, der als Ergänzung des Partnernetzwerks von SGS-TÜV Saar künftig bei Trainings-, Beratungs- und Unterstützungsleistungen in der Automobil- und Automationsindustrie ergänzen wird.

Mit dieser Partnerschaft stärkt SGS-TÜV Saar sein Sicherheitsökosystem weiter und schafft zusätzliche Kapazitäten, um Unternehmen international noch umfassender bei der Umsetzung globaler Sicherheits- und Cybersecurity-Standards zu begleiten.

Erweiterte Unterstützung für Unternehmen weltweit

Eskube unterstützt seine Kunden in der technischen Umsetzung und im Engineering, während SGS-TÜV Saar unabhängige Bewertung, Prüfung und Zertifizierung verantwortet. Durch diese strukturierte Aufgabenteilung entsteht ein lückenloser Prozess insbesondere für italienische Kunden, der Kunden von den ersten Entwicklungsschritten bis hin zur finalen Zertifizierung verlässlich unterstützt.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der gemeinsamen Abdeckung aktueller und zukünftiger Sicherheitsthemen. SGS-TÜV Saar und Eskube bündeln ihre Expertise in Normen wie ISO 26262, SOTIF und der Cybersecurity-Norm ISO/SAE 21434 sowie in aufstrebenden Bereichen wie AI Safety. Für Unternehmen bedeutet dies, dass sie sämtliche relevanten Anforderungen aus einer Hand adressieren können - vom Engineering über die normenkonforme Entwicklung bis hin zur Zertifizierung durch SGS-TÜV Saar.

Darüber hinaus stärkt die Kooperation die internationale Präsenz der Trainings- und Beratungsleistungen von SGS-TÜV Saar. Durch die zusätzliche Expertise und Kapazität seitens Eskube können nun auch italienische Kunden mit der gewohnten Trainingsqualität von SGS-TÜV Saar mit lokaler Kompetenz versorgt werden.

SGS-TÜV Saar setzt strategisches Signal

Als etablierte Instanz in Funktionaler Sicherheit und Cyber-Sicherheit setzt SGS-TÜV Saar mit dieser Partnerschaft ein klares strategisches Signal. Die Kombination aus globaler Zertifizierungskompetenz und ergänzendem Engineering-Know-how durch sein Partnernetzwerk schafft für Unternehmen einen deutlichen Mehrwert und trägt dazu bei, die wachsenden Herausforderungen in der sicherheitskritischen Entwicklung effizient zu bewältigen.

"Mit dieser Kooperation schaffen wir zusätzliche Mehrwerte für unsere internationalen Kunden. Gemeinsam mit Eskube können wir insbesondere für italienische Kunden Entwicklungsprojekte noch effizienter begleiten und gleichzeitig die hohe Qualität unserer Assessments und Zertifizierungen sicherstellen", erklärt Marcus Rau, Global Operations Manager Funktionale Sicherheit von SGS-TÜV Saar und der SGS-Gruppe.

SGS-TÜV Saar und Eskube freuen sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit, die Unternehmen dabei unterstützt, anspruchsvolle Sicherheits- und Cyber-Sicherheit-Normen zuverlässig zu erfüllen und die Resilienz komplexer Systeme weiter zu stärken.