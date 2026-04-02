INTERSPORT Austria

Erfolgreicher Abschluss der Übernahme: INTERSPORT Austria stärkt seine Position im europäischen Sporthandel

Wels (ots)

INTERSPORT Austria hat die Übernahme der INTERSPORT Slowenien Gruppe erfolgreich abgeschlossen (Closing). Damit wächst die Sporthandelsgruppe mit Sitz in Wels auf über 500 Standorte in 12 Ländern in Zentral- und Südosteuropa, beschäftigt mehr als 5.000 Mitarbeitende und überschreitet künftig die Milliarden-Umsatzgrenze.

INTERSPORT Austria hat nach positiven kartellrechtlichen Prüfungen die Übernahme der INTERSPORT Slowenien Gruppe erfolgreich abgeschlossen und die Transaktion finalisiert. Damit stärkt das Unternehmen seine Rolle im europäischen Sportfachhandel und baut seine Präsenz in Zentral- und Südosteuropa gezielt aus. Neben den bereits von Wels aus gesteuerten Märkten Österreich, Slowakei, Tschechien und Ungarn umfasst das Netzwerk künftig auch Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro sowie Serbien, Albanien, Kosovo und Nordmazedonien.

„Mit dem erfolgreichen Closing setzen wir einen weiteren strategischen Meilenstein für INTERSPORT Austria. Wir stärken unsere Marktposition im europäischen Sportfachhandel und schaffen die Grundlage, um unsere Stärken in Einkauf, Digitalisierung und Logistik noch gezielter auszubauen“, erklärt Franz Koll, CEO INTERSPORT Austria.

Gemeinsam mit dem lokalen Management liegt der Fokus in den kommenden Monaten auf der strukturierten Integration, der Prüfung der Prozesse sowie der konsequenten Analyse und der Generierung von Synergien entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Mit diesem Schritt unterstreicht INTERSPORT Austria seine Rolle als treibende Kraft in einem sich konsolidierenden europäischen Sporthandelsmarkt.