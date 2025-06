BLS AG

Stefan Blaser wird neuer Leiter IT & Digitalisierung

Der BLS-Verwaltungsrat hat Stefan Blaser zum neuen Leiter IT & Digitalisierung ernannt. Er verstärkt damit ab 1. August 2025 die Geschäftsleitung

Stefan Blaser übernimmt die Funktion definitiv, die er seit dem Ausscheiden von Jean-Marc Leutenegger Mitte März ad interim innehatte. Stefan Blaser ist seit 2015 als Leiter Standardanwendungen für die BLS tätig und hat in dieser Funktion mehrere SAP-Projekte von der Planung bis zur Umsetzung verantwortet. Seit 2020 bekleidete er die Rolle des Stellvertreters des Leiters IT & Digitalisierung.

Daniel Schafer, CEO der BLS AG, freut sich: «Die letzten Wochen haben gezeigt, dass Stefan Blaser die richtige Person ist, um die wichtige Querschnittsfunktion IT & Digitalisierung in die Zukunft zu führen. Ich freue mich sehr auf die kommende Zusammenarbeit.»

Der Dipl. Ing. FH in Informatik hat einen EMBA FH in General Management, ist 52-jährig, verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt in Herbligen.

