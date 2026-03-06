SGS Germany GmbH

Neuer Maßstab für KI-Sicherheit: SGS zertifiziert weltweit erstes Halbleiterprodukt nach ISO/PAS 8800

SGS, das weltweit führende Unternehmen für Prüfung, Inspektion und Zertifizierung, hat das erste Halbleiterprodukt nach der neuen Norm ISO/PAS 8800 für KI-Sicherheit erfolgreich zertifiziert.

Norm erstmals auf Komponentenebene angewendet

Mit dieser Zertifizierung setzt SGS einen wichtigen Meilenstein: Erstmals wurde ISO/PAS 8800 auf Komponentenebene angewendet. Bislang kam die Norm überwiegend für komplette KI-Systeme oder KI-Modelle zum Einsatz. Die Bewertung einer sicherheitsrelevanten Hardwarekomponente zeigt, dass KI-Sicherheitsanforderungen zunehmend tief in die Halbleiterarchitektur integriert werden müssen.

Bedeutung für funktionale Sicherheit und KI-Vertrauenswürdigkeit

Zertifiziert wurde MACsec von Synopsys, ein Sicherheitsmodul für Ethernet-IP, das die Datenübertragung in KI-basierten Systemen - etwa im autonomen Fahren - verschlüsselt, entschlüsselt und authentifiziert.

"Die Zertifizierung einzelner IP-Module ist ein entscheidender Schritt, um KI-fähige Systeme robuster und vertrauenswürdiger zu machen", sagt Liu Min, Produktmanager für funktionale Sicherheit in der Halbleiterbranche bei SGS. "Fehler auf Komponentenebene dürfen keine Auswirkungen auf sicherheitskritische KI-Entscheidungen haben. Die Anwendung von ISO/PAS 8800 auf Produkte wie MACsec stellt sicher, dass diese Anforderungen frühzeitig in der Hardware umgesetzt werden."

Signalwirkung für Halbleiter- und Automotive-Branche

Für Branchen wie autonomes Fahren, Halbleiterentwicklung und funktionale Sicherheit sendet die Zertifizierung ein wichtiges Signal: Hardwarehersteller können ihre Bauteile künftig nach international anerkannten KI-Sicherheitsstandards prüfen lassen - und damit einen zentralen Beitrag zur Resilienz komplexer KI-Systeme leisten.