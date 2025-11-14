Swissmechanic Schweiz

Flächendeckende 15%-Zölle: Entlastung für MEM – neue Risiken für andere Branchen

Ein Dokument

Medienmitteilung

Weinfelden, 14. November 2025

Flächendeckende 15%-Zölle: Entlastung für MEM – neue Risiken für andere Branchen

Die USA senken die bisherigen 39%-Strafzölle für MEM-Produkte auf 15% und führen gleichzeitig einen einheitlichen 15%-Zollsatz für alle Schweizer Exportsektoren ein. Für die MEM-Industrie ist dies ein spürbar positives Signal – für andere Teile der Wirtschaft jedoch eine zusätzliche Belastung.

«Für die MEM-Branche ist das eine gute Nachricht. Erstmals haben wir wieder gleiche Rahmenbedingungen im US-Markt wie unsere europäischen Wettbewerber», sagt Nicola Tettamanti, Präsident von Swissmechanic. Dennoch bleibe die Gesamtlage schwierig: «Der starke Franken und hohe Herstellungskosten bleiben bestehen.» Die Unternehmen stehen weiterhin unter Druck: unter anderem aufgrund schwankender Nachfrage, hohen Energiekosten und einer global angespannten Investitionsdynamik. Swissmechanic bewertet die Zollreduktion deshalb als einen wichtigen, aber nicht ausreichenden Hebel.

Die Vereinheitlichung birgt gleichzeitig erhebliche Risiken. «Dass nun auch Sektoren betroffen sind, die bisher zollfrei exportieren konnten, schafft grosse Herausforderungen – bis hin zu möglichen Produktionsverlagerungen», warnt Erich Sannemann, Direktor von Swissmechanic.

Swissmechanic erwartet für die MEM-Unternehmen eine gewisse Entspannung, betont aber den Handlungsbedarf für die Gesamtwirtschaft.

SWISSMECHANIC ist der agile Verband der KMU-MEM-Industrie. Die mehr als 1300 angeschlossenen Betriebe beschäftigen über 65’000 Mitarbeitende, davon 6000 Lernende, und generieren ein jährliches Umsatzvolumen von rund 15 Milliarden Schweizer Franken. Der Verband ist in 13 regionale Sektionen, ein nationales Dienstleistungszentrum, die überregionale Fachorganisation Forum Blech und die assoziierte Organisation Groupement suisse de l’Industrie des Machines (GIM) gegliedert.

Weiteres Material zum Download Dokument: 141125MM_Zölle_reduziert.docx