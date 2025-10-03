Oehler Web

Machen Sie Ihr Auto winterfest mit unseren Expertentipps und Checkliste für den perfekten Winterstart

Der Winter stellt Autofahrer jedes Jahr vor neue Herausforderungen. Eisige Temperaturen, Schnee und schlechte Sichtverhältnisse erfordern ein perfekt vorbereitetes Fahrzeug. Mit den folgenden Tipps machen Sie Ihr Auto fit für die kalte Jahreszeit.

1. Flüssigkeiten überprüfen

Aarburg, Schweiz - Oktober 2025: Eine der wichtigsten Massnahmen für den Winter ist die Kontrolle aller Flüssigkeiten. Achten Sie darauf, dass der Kühlerfrostschutz mindestens bis –25 °C wirkt, damit Ihr Motor nicht einfriert. Auch das Scheibenwaschwasser sollte mit Wintermischung aufgefüllt werden, um klare Sicht zu behalten. Kontrollieren Sie zudem das Motoröl und stellen Sie sicher, dass es für tiefe Temperaturen geeignet ist.

2. Reifen und Fahrwerk

Ohne Winterreifen geht es nicht: In der Schweiz sind sie bei winterlichen Strassenverhältnissen Pflicht und sorgen für deutlich mehr Sicherheit. Achten Sie auf eine Profiltiefe von mindestens 4 Millimetern und passen Sie den Reifendruck an die Kälte an. Wer in Bergregionen unterwegs ist, sollte zusätzlich Schneeketten im Fahrzeug mitführen.

3. Batterie und Elektrik

Kalte Temperaturen setzen der Autobatterie besonders stark zu. Viele Pannen im Winter hängen mit einer schwachen oder defekten Batterie zusammen. Lassen Sie deshalb vor der kalten Jahreszeit die Leistung prüfen und tauschen Sie die Batterie rechtzeitig aus, wenn sie an Kapazität verliert. Auch die gesamte Beleuchtung sollte kontrolliert werden – von den Scheinwerfern bis zu den Rücklichtern.

4. Sicht und Komfort

Gute Sicht bedeutet Sicherheit. Deshalb sollten Sie Ihre Wischerblätter rechtzeitig austauschen, falls sie Schlieren hinterlassen. Pflegen Sie ausserdem die Türdichtungen mit Silikonspray, damit diese bei Frost nicht festfrieren. Ein Schlossenteiser gehört in die Jackentasche oder ins Haus, niemals ins Handschuhfach – sonst bleibt er im Ernstfall unerreichbar. Ein gepflegtes Fahrzeug zeigt auch im Winter, dass sich sein Besitzer um Werterhalt kümmert.

5. Karosserie und Schutz

Salz und Nässe setzen dem Lack und Unterboden stark zu. Deshalb empfiehlt es sich, das Auto vor dem Winter gründlich zu waschen und mit einer Wachsschicht zu schützen. So verhindern Sie Korrosion und erhalten den Glanz Ihres Fahrzeugs. Der Unterbodenschutz sollte ebenfalls überprüft werden, um Rostbildung vorzubeugen.

6. Notfallausrüstung

Auch die beste Vorbereitung ersetzt nicht eine passende Notfallausrüstung. Ein Eiskratzer, Schneebesen und eine kleine Schaufel gehören ebenso ins Auto wie warme Kleidung, Handschuhe und eine Decke. Ergänzend sollten Sie Starthilfekabel und eine Taschenlampe bereithalten. Mit dieser Grundausstattung sind Sie auch bei überraschendem Wintereinbruch bestens abgesichert.

✔ Checkliste zum Abhaken – Ihr perfekter Winterstart

Kühlerfrostschutz prüfen

Scheibenwaschwasser auffüllen (Wintermischung

Motoröl kontrollieren

Winterreifen montieren + Profiltiefe checken

Reifendruck prüfen

Schneeketten im Kofferraum bereithalten

Batterie überprüfen

Lichtanlage testen

Scheibenwischer prüfen/ersetzen

Türdichtungen mit Silikonspray behandeln

Schlossenteiser bereithalten

Auto waschen + wachsen

Unterbodenschutz checken

Notfallausrüstung ins Auto legen

Die Vorbereitung zählt

Ein gut vorbereitetes Auto macht den Winter nicht nur sicherer, sondern spart auch Kosten und Nerven.