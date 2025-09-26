Oehler Web

Winterreifen in der Schweiz – worauf Sie achten sollten

Viele Autobesitzer fragen sich jedes Jahr aufs Neue, ob in der Schweiz eine Winterreifenpflicht besteht. Die klare Antwort: Es gibt keine generelle Pflicht, dennoch lohnt es sich, genauer hinzusehen. Denn wer mit Sommerreifen auf verschneiten oder vereisten Strassen unterwegs ist, riskiert nicht nur eine Busse, sondern auch Probleme mit der Versicherung, wenn es zu einem Unfall kommt.

Gesetzliche Situation

Neuenkirch, Schweiz - September 2025: Das Schweizer Strassenverkehrsgesetz schreibt vor, dass ein Fahrzeug jederzeit sicher beherrscht werden muss. Bedeutet: Auch ohne explizite Pflicht gelten Winterreifen im Winter praktisch als Standard. Wer ohne passende Bereifung fährt und dadurch andere gefährdet, handelt grobfahrlässig. Dies kann im Ernstfall nicht nur teuer werden, sondern auch den Wiederverkaufswert beeinflussen – ein wichtiger Punkt, wenn man sein Auto verkaufen möchte.

Sicherheit und Technik

Winterreifen bieten dank spezieller Gummimischungen und Profilgestaltung klare Vorteile: kürzere Bremswege, bessere Traktion und höhere Sicherheit. Empfohlen wird, Winterreifen von Oktober bis Ostern zu fahren. Auch das Profil spielt eine Rolle: mindestens 1,6 mm sind vorgeschrieben, empfohlen werden aber 4 mm. Zusätzlich sollten Fahrer auf das Schneeflocken-Symbol (3PMSF) achten, das geprüfte Wintereigenschaften garantiert.

Praktische Hinweise

Auf manchen Alpenpässen sind Schneeketten vorgeschrieben – entsprechende Signale sind verbindlich.

Bei einem Unfall mit ungeeigneten Reifen kann die Versicherung Zahlungen kürzen.

Wer sein Fahrzeug für den Autoankauf vorbereitet, steigert den Wert mit gepflegten, sicheren Reifen.

Tipp für den Fahrzeugverkauf

Gerade in den Wintermonaten fragen viele Händler nach guter Bereifung, da dies auch wenn man sein Auto in Export gibt ein wichtiges Qualitätsmerkmal ist. Wer sein Fahrzeug bei einem professionellen Anbieter für den Autoexport abgibt, kann mit Winterreifen bessere Konditionen erzielen.

Fazit: Winterreifen sind in der Schweiz zwar nicht gesetzlich vorgeschrieben, aber sie erhöhen Sicherheit, vermeiden rechtliche Risiken und können sich sogar beim Autoverkauf positiv auf den Preis auswirken.