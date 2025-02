STEX GmbH

Express-Spedition STEX startet Rückkehraktion für Ukrainer in Deutschland

Berlin (ots)

Die STEX GmbH mit Hauptsitz in Berlin wurde 2017 gegründet und zählt zu den führenden Express-Speditionen in Deutschland und Europa. Seit 2021 unterhält die Firma auch ein Büro in der ukrainischen Schwarzmeermetropole Odessa. Nun richtet sich das Unternehmen an Ukrainerinnen und Ukrainer, die wegen des Krieges seit Jahren in Deutschland leben und sich relevante Sprachkenntnisse angeeignet haben - mit dem Ziel, diesen durch attraktive Jobangebote und einem Prämienpaket den Weg zurück in die Heimat zu erleichtern.

Hierbei richtet sich die STEX GmbH auch an der Linie von Bundeskanzler Olaf Scholz aus, der kürzlich in einer Regierungsbefragung erklärte, dass arbeitslose Ukrainer in Deutschland zu einer Rückkehr in ihre Heimat bewegt werden sollen. Trotz des Krieges ist die ukrainische Schwesterfirma - STEX Ukraine LLC - über die Stadtgrenzen von Odessa hinaus für hochwertige, gutbezahlte Arbeitsplätze und europäische Stabilität bekannt. Durch eine Anstellung bei STEX und dem damit verbundenen guten Lohn, können die Rückkehrwilligen schon jetzt einen Beitrag zum Wiederaufbau ihres Heimatlandes leisten. Hierbei hilft das Unternehmen mit einem umfassenden Unterstützungspaket: Nicht nur wird für geeignete Bewerber die Rückreise durch die Firma geplant und finanziert, auch eine Unterkunft in Büronähe wird bereitgestellt und es winken 500 EUR Willkommensprämie.

STEX GmbH - Unterstützung für die Ukraine von Anfang an

Was als kleines Unternehmen im bayerischen Straubing begann, ist heute ein weltweit anerkanntes Powerhaus. Die STEX GmbH unterhält mehrere internationale Standorte in Deutschland, Georgien und der Ukraine. Durch den lokalen Bezug, stand die Ukraine-Hilfe bei STEX seit Kriegsbeginn ganz oben auf der Agenda: Durch Hilfstransporte aus Deutschland und Spenden monetärer wie materieller Art. Talentierten Ukrainerinnen und Ukrainern nun eine Rückkehrperspektive in ihre Heimat zu bieten, ist hierbei lediglich der nächste, folgerichtige Schritt.

Weitere Informationen finden Interessenten online unter www.stex-tov.com/back-to-ukraine oder direkt via E-Mail an backoffice@stex-tov.com.