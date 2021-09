Oehler Web

Einfacher Autoverkauf in der Schweiz

Wenn es um Ihren Autoverkauf geht, dann ist Autoankauf Fair für Sie da. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und Vertrauen Sie auf unserer Professionalität und Einfachheit beim Autoverkauf. Wir kaufen Ihr Fahrzeug gleichgültig in welchem Zustand sich befindet. Ebenfalls ist eine hohe Laufleistung in Kilometern in den seltensten Fällen ein Problem, wenn wir Ihnen ein Angebot für Ihr Fahrzeug machen.

Reiden, Schweiz: Wir nehmen für Sie vollkommen kostenlos eine Wertschätzung Ihres Fahrzeugs in der ganzen Schweiz vor. Sie bestimmen den Ort, an dem dies geschehen soll und wir schicken Ihnen einen Experten, um den Wert ihres Fahrzeugs zu bugsieren. So geht moderner Autoverkauf in der Schweiz. Sollten Sie mit dem Kaufpreis einverstanden sein, dann erhalten Sie den vereinbarten Preis, wenn gewünscht, in bar vor Ort.

Autoverkauf, welche Fahrzeuge werden angenommen?

Wir kaufen in der ganzen Schweiz unabhängig von der Fahrzeugmarke, den Kilometerstand und der Art der bisherigen Nutzung Fahrzeuge an. In den seltensten Fällen ist der Zustand Ihres Fahrzeugs beim Autoverkauf für uns relevant. Ein Fahrzeug mit einem Lackschaden, Motorschaden oder Karosserieschaden kann immer noch für den Autoexport interessant sein.

Denn beim Autoexport in andere Länder, werden Fahrzeuge, die in der Schweiz nicht mehr repariert werden, gerne wieder aufgebaut oder als Ersatzteilspender genutzt. So haben wir uns über Jahre hinweg einen guten Ruf erarbeitet und sind bekannt dafür Höchstpreise beim Autoverkauf zu bezahlen.

Autoverkauf, wie schnell wird er abgewickelt?

Von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Verkauf liegen manchmal nur 24 Stunden. Sie nehmen Kontakt zu uns auf, füllen unser Kontaktformular so vollständig wie möglich aus und wir melden uns bei Ihnen. Wenn möglich wird noch am gleichen oder darauffolgenden Tag ein Termin zur Wertermittlung vereinbart. Wenn ein für beide Seiten akzeptabler Preis dabei gefunden wird, wird sofort ein gültiger Kaufvertrag geschlossen und Ihnen der Kaufpreis vom Autoverkauf in bar ausgezahlt.

Dabei müssen Sie sich nicht um den Papierkram kümmern, dies ist ein Service, den Autoankauf Fair Ihnen beim Autoverkauf/Autoexport anbieten und kostet Sie nichts extra. Sie sparen damit bares Geld und Zeit.

Adresse:

Autoankauf Fair Bruggmatte 11 6260 Reiden