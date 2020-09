iChongqing

2020 Smart China Expo Online öffnet in Chongqing

Chongqing, China (ots/PRNewswire)

Die Smart China Expo Online (SCE OL) 2020 wird vom 15 bis 17 September online abgehalten, um die Prävention und Bekämpfung von Epidemien zu gewährleisten. Wettbewerbe, Foren und Veröffentlichungen.

Das Ministerium für Handel und Industrie von Singapur (MTII) ist dieses Jahr Veranstalter von Veranstaltungen. Singapur, Ehrengast der SCE 2019 ist dieses Jahr das Co-Gastgeberland.

Online und Offline, holographische Projektion

Die Eröffnungsfeier wird am 15 September live über die offizielle Internetplattform übertragen. "Nobelpreisträger und Turing-Preisträger, Leiter internationaler Organisationen, Vertreter ausländischer Regierungen und Bürgermeister der Partnerstädte von Chongqing werden die SCE virtuell über holographische Projektionstechnologien ansprechen." sagte Chen Jinshan, Direktor des Organisationskomitees der SCE und der Wirtschafts- und Informationskommission der Stadt.

Auf der offiziellen Website gibt es sechs virtuelle Ausstellungsbereiche mit den Namen Chongqing Online, Intelligente Produkte, Intelligente Anwendungen, Intelligente Technologie, Intelligente Produkte und Regionale Zusammenarbeit. SCE OL ist auch offline in Form von zwei kleinen Boutique-Pavillons im Lijia Intelligent Park Chongqing vertreten, die als Smart Manufacturing Powerhouse und Renommierte Smart City bezeichnet werden.

Beteiligung und Ausrichtung der intelligenten Industrie

Gegenwärtig wurden über 500 in- und ausländische Schwergewichtsgäste in verschiedenen Formen zur Teilnahme an der Konferenz eingeladen. Über 300 Branchenriesen, darunter Mitglieder der Fortune 500 weltweit, werden voraussichtlich online an der Ausstellung teilnehmen. Mehr als 300 weltbekannte und führende Technologieunternehmen werden mit ihrer virtuellen Modellierungstechnologie online ausstellen, während die Spitzenbranche an 41 Foren und 17 Wettbewerben teilnehmen wird. Es wird 16 Offline- und 100 Online-Releases geben, um die neuesten Errungenschaften in der neuen Technologie sowie neue Produkte und Modelle in der intelligenten Industrie zu präsentieren.

Führende Trends in der Technologie

In diesem Jahr ist SCE OL weiterhin führend in der Technologie. AR, MR, XR und andere Technologien sind weit verbreitet. Die Online-Ausstellungsplattform verwendet visuelle Anleitungen, flaches Video-on-Demand, Live-Übertragungen und viele andere innovative Technologien.

Chongqing hat in diesen Jahren die Vorteile einer unterstützenden Regierungspolitik, einer exzellenten Logistik, eines bequemen Transports und internationaler Expertise konzentriert.

Online Teilnahme

In Bezug auf innovative Kommunikation bildet die Smart China Expo Online 2020 einen idealen Workshop für technologische Innovationen und eine Brutstätte für Innovationen, die talentierte Einzelpersonen und Projekte miteinander verbindet. Es dient auch als Austauschplattform, auf der die Bürger tiefer in die Populärwissenschaft eintauchen können.

Das Organisationskomitee führt On-Demand-Live-Übertragungen über wichtige Medienplattformen im In- und Ausland durch, damit das Publikum die Highlights des 2020 SCE OL über alle wichtigen Netzwerke auf seinen Geräten genießen kann, ohne das Haus zu verlassen.

Weitere Informationen zur Smart China Expo 2020 2020- finden Sie unter: www.ichongqing.info/special/2020-smart-china-expo-online/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1252470/iChongqing_Smart_China_Expo_Online.jpg

