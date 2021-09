Oehler Web

Krankenkasse wechseln und von mehr Leistungen profitieren

Auf dem Portal Krankenkasse-Beratung.ch erhalten Sie eine unabhängige Versicherungsberatung. Spezialisiert hat sich diese Anbieter vor allem auf die Krankenkassen Beratung und geben Ihnen ausführliche Informationen darüber, wie Sie sicher und unkompliziert Ihre Krankenkasse wechseln können. Dabei ist hervorzuheben, dass dieses Portal bereits mehr als zehn Jahre seine Kunden zuverlässig und hervorragend berät.

Lupfigen, Schweiz: Wichtig ist dabei zu erwähnen, dass die Beratung unabhängig erfolgt. Dies bedeutet für Sie, dass aus einer grossen Auswahl an Kassen die richtige für Sie ausgewählt wird. Dabei werden Ihre Prioritäten berücksichtigt und nur diese Krankenkassen in die engere Auswahl genommen, die Preis-Leistungs-Verhältnis für Sie attraktiv sind. So macht die Krankenkasse wechseln Spass und häufig ist es möglich dabei sogar noch Geld zu sparen.

Krankenkasse wechseln so geht es

Nachdem Sie von uns bei der Suche nach der optimalen Krankenkasse für Sie unterstützt wurden, lassen wir Sie nicht allein. Wir helfen Ihnen auch dabei die Krankenkasse zu wechseln und dabei ist der erste Schritt Ihre bestehende Versicherung aufzulösen. Dabei müssen die gesetzlichen Kündigungsfristen eingehalten werden, um den Krankenkassenwechsel durchzuführen.

Innerhalb unserer Krankenkassenberatung erfahren Sie so die genauen Fristen und wir machen gemeinsam mit Ihnen Ihre Papiere fertig, sodass die Kündigung reibungslos abläuft. Gleichzeitig sorgen wir dafür, dass Sie bei Ihrem Krankenkassenwechsel immer lückenlos versichert sind.

Warum die Krankenkasse wechseln?

Fast Krankenkassen passen jährlich ihre Beiträge an und nur selten passiert dies zugunsten des Versicherten. Da bei allen Krankenkassen die Beiträge unterschiedlich erhöht werden, kann die Differenz bei gleicher Leistung innerhalb weniger Jahre recht gross werden. So können durch eine Krankenkassenberatung und dem anschliessenden Wechsel der Krankenkasse innerhalb eines Jahres leicht mehrere 100 CHF eingespart werden.

Auf der Webseite von Krankenkasse-Beratung.ch finden Sie viele Informationen, was beim Krankenkassenwechsel zu beachten ist. Dort gibt es auch einen Krankenkassenvergleich und einen kostenlosen Prämienrechner, mit dem Sie den Preis für Ihre Grundversicherung berechnen können.

Adresse: Krankenkasse Beratung Portal für unabhängige Versicherungsberatung Tennaweg 12 5242 Lupfig