Wir kaufen jede Art von Auto

Das ist ein Versprechen, dass von Auto-Sofortkauf.ch mit Leidenschaft und Engagement umgesetzt wird. Der Autoankauf ist in keinster Weise limitiert und jeder Art von Fahrzeug und Modell wird von uns angenommen. Dabei sind auch Lieferwagen und Nutzfahrzeuge, sowie allradgetriebene Fahrzeuge gerne gesehen und werden zu Höchstpreisen abgenommen.

Neuenkirch, Schweiz: Ebenfalls sind Fahrzeuge, die in einem schlechten Allgemeinzustand sind oder generelle Mängel aufweisen kein Problem. Auch hier findet sich immer eine Lösung, sodass Sie als Besitzer dieses Fahrzeuges noch einen fairen Preis erhalten. Der Autoankauf und Autoexport ist für uns ein Teil unseres Lebens und dementsprechend motiviert sind wir, Sie zufriedenzustellen und einen glücklichen Kunden zu hinterlassen.

Professionalität beim Autoankauf

Durch unsere langjährige Erfahrung wissen wir, was Sie als Kunde von einem Auto an Käufer erwarten. Wir sprechen hier von Vertrauen, dass Sie uns entgegenbringen, sodass der Autoankauf für beide Seiten fair und auf Augenhöhe erfolgt. Deshalb beraten wir Sie kostenlos und lassen Ihr Auto gerne von einem Kfz-Experten schätzen. Dabei bestimmen Sie den Ort und die Zeit, wann die Besichtigung durch den Experten stattfinden soll.

Nachdem die Preisermittlung abgeschlossen ist, unterhalten wir uns über den Verkauf und ob sie mit den Preisvorstellungen zufrieden sind. Sollten wir uns dabei einig werden, dann wird noch an Ort und Stelle ein rechtsgültiger Kaufvertrag geschlossen. In diesem Zuge wird Ihnen der Kaufpreis sofort in bar übergeben.

Autoankauf und Autoexport

Viele Fahrzeuge, die uns angeboten werden, haben in der Schweiz keinen Markt. Doch keine Angst sollten Sie ein altes Fahrzeug oder ein Auto mit einem Schaden haben, scheuen Sie sich nicht uns dieses anzubieten. Diese Fahrzeuge haben noch einen gewissen Wert und sind bei uns für den Autoexport vorgesehen. Dadurch können wir Ihnen auch hier gute Preise anbieten und Sie werden eventuell überrascht sein, wie viel auch ein Unfallfahrzeug wert sein kann.

Adresse:

Auto-Sofortkauf Feldmatt 8 6206 Neuenkirch